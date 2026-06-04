Francia, actual subcampeón del mundo y uno de los máximos candidatos en Estados Unidos, México y Canadá, cayó en su despedida como local ante Costa de Marfil por 2 a 1 y continuó con la tendencia de los amistosos complicados para todos los seleccionados.

Pese a haberse puesto en ventaja con el gol de Rayan Cherki en el primer tiempo, donde se vio lo mejor de Le Blue, el rival africano se repuso y en el complemento primero lo igualó por intermedio de Guéla Doué a los 8 del complemento y a falta de 6 para el cierre lo terminó de dar vuelta Amad Diallo.

Los dirigidos por Didier Deschamps iniciaron con la mayoría de sus figuras como Mbappé, Tchoumení, Olise, el mismo Cherki, pero en el entretiempo llegaron los cambios masivos y ya no hubo la misma prestación.

Grupo I y E

Francia es la gran candidata del cuadrangular I, que comparte en primera fase con Senegal (debuta el 16 de junio), Irak y Noruega.

Por su parte, Costa de Marfil deberá luchar en el E con rivales como Ecuador (debuta el 14 de junio), Alemania y Curazao.

Más allá de tratarse de un partido de preparación, el resultado vuelve a poner en alerta a todos ya que el miércoles había caído Países Bajos contra Argelia, el rival del estreno para la Argentina, aunque con un trámite diferente ya que los europeos habían generado muchas situaciones de gol.