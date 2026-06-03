La selección de Francia atraviesa una insólita crisis interna producto de las pocas entradas que su federación le dará. Según informan medios de dicho país, serán solo dos sin cargo, y el resto con descuento, sumando a que aún no acordaron los “Premio” por competir en la gran cita mundialista.

Los dirigentes de la Federación Francesa de fútbol informaron a sus jugadores que tendrán solo 8 entradas a disposición, dos de ellas sin casto, las restantes pagas; número que molestó dentro del plantel, que tiene como capitán a Kylian Mbappé ya que consideran escasas por la gran cantidad de familiares y allegados que los acompañaran en Estados Unidos.

En su visita a la concentración, el presidente del ente madre del fútbol francés: Philippe Diallo; comunicó la medida al plantel, sumando a que redujo los premios por resultados, todo esto debido al alto costo que tiene el viaje y estadía en la Copa del Mundo.

Mbbappe, el capitán de la selección que busca su tercer título mundial

Si bien aún no hay información de acuerdo, el plantel completo se mostró en las últimas horas en los diferentes actos con patrocinadores de la selección, cumpliendo con lo establecido previamente y mostrando la intensión de llegar a un acuerdo.

El actual seleccionado subcampeón del mundo arriba al mundial como uno de los grandes candidatos al título producto de gran nivel individual que tiene entre sus convocados, sumando a que disputó las últimas dos finales de manera consecutiva. Los dirigidos por Didier Deschamps integran el Grupo I donde debuta el 16 de junio ante Senegal, luego irá ante Irak el 22 y cerrará la fase regular ante Noruega.