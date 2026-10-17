La alimentación saludable ocupa un lugar importante en la vida familiar de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Entre los entrenamientos, las obligaciones profesionales y el tiempo que comparten con sus hijos, la pareja incorporó hábitos vinculados al cuidado físico y la nutrición. Además, la rosarina suele mostrar en sus redes sociales algunas de las recetas que prepara en su hogar.

En una entrevista con la revista Elle, Antonela explicó que la carrera deportiva del capitán de la Selección Argentina exige prestar especial atención a lo que come. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano”, contó al describir la dinámica que mantienen puertas adentro y la importancia de acompañar las exigencias del fútbol profesional.

La modelo y empresaria también reveló otras costumbres que forman parte de su estilo de vida. “No bebemos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico”, afirmó en la misma publicación. De esta manera, Roccuzzo dejó en claro que sus elecciones no se limitan a determinados alimentos, sino que incluyen distintas decisiones cotidianas orientadas al bienestar.

La vida sana de la familia Messi

Para la familia, el cuidado personal también contempla la actividad física y el equilibrio emocional. La nutrición, el entrenamiento y la salud mental son aspectos que se complementan dentro de esa rutina. En el caso de Messi, mantener una buena condición física resulta fundamental para afrontar las exigencias de la competencia y continuar con su carrera en el máximo nivel.

El propio futbolista reconoció en otra oportunidad que tuvo que modificar sus hábitos alimenticios después de atravesar una etapa en la que no prestaba suficiente atención a su dieta. Según explicó, esa manera de comer terminó afectándolo físicamente, por lo que decidió cambiar sus costumbres para cuidar su cuerpo, disminuir el riesgo de lesiones y prolongar su trayectoria profesional.

A través de sus redes sociales, donde reúne a más de 42 millones de seguidores, Antonela Roccuzzo comparte algunas de las preparaciones que forman parte de su cocina. Una de ellas es la pizza casera con harina integral, que lleva tomate, atún, verduras y queso. La receta combina ingredientes variados en una versión elaborada en casa y se suma a otras opciones que la rosarina mostró a su comunidad digital.

La vida sana de la familia Messi

Entre las comidas que también despertaron interés aparecen las tortitas fit, el arroz con pollo y los ñoquis al roquefort. Son algunas de las alternativas que Antonela dio a conocer y que forman parte de las preparaciones asociadas a la mesa familiar que comparte con Lionel Messi y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

La rutina alimenticia de la pareja refleja cómo las decisiones cotidianas pueden acompañar las exigencias del deporte de alto rendimiento. Mientras Messi busca sostener su condición física a través de la alimentación, el entrenamiento y el descanso, Antonela muestra el costado doméstico de esos hábitos con recetas que permiten conocer un poco más de la intimidad familiar en Miami.