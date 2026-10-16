La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre, con Uruguay y Costa Rica como rivales, en una doble jornada que le permitirá continuar con la preparación y evaluar nuevas alternativas dentro del plantel.

El conjunto albiceleste, que inicia con la era post lionel Messi, se medirá ante Uruguay el viernes 13 de noviembre. El partido ante la Celeste está previsto en Buenos Aires, aunque la sede todavía genera expectativa, con La Bombonera y el Estadio Único de La Plata son las alternativas. Por su parte,

Scaloni prepara la nueva generación, a la espera de su confirmación al frente de la Selección

Por otro lado, el segundo encuentro será frente a Costa Rica, el martes 17 con horario a confirmar. El encuentro frente al seleccionado de Concacaf tendría lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

El Kempes vuelve a recibir a la Selección

Los amistosos representarán una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico continúe evaluando futbolistas y ajuste detalles de cara a los próximos desafíos internacionales, y el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en el 2027. Así mismo, será dos buenos rivales para poder confirmar nombres que forman la nueva generación, capitaneada por Cristián “Cuti” Romero.

Además, se espera que, para esta ventana, la última del año, se confirme definitivamente la continuidad de Lionel Scaloni como DT, quien dio a entender en las últimas fechas FIFA, que tiene todo avanzado para seguir.