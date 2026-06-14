La Mona Jiménez visitó a la Selección Argentina en Kansas City

El cantante Juan Carlos 'La Mona' Jiménez visitó este sábado la concentración de la Selección Argentina en Kansas City, Estados Unidos, y se encontró con Julián Álvarez y Nahuel Molina, dos de los tres futbolistas cordobeses del plantel.

En medio de un stream de AFA Estudio, el delantero de Calchín y el defensor de Embalse -compañeros en Atlético de Madrid- pasaron a saludar a 'El Mandamás', que se llevó de regalo la camiseta número nueve del ex-River Plate. Solo faltó Cristian 'Cuti' Romero, su tercer coprovinciano.

La leyenda del cuarteto cantó y contó anécdotas junto a los integrantes de Un Poco de Ruido y compartió un divertido momento en vivo del que también participó Claudio 'Chiqui' Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la misma noche de sábado, la delegación de la Selección disfrutó de un asado pese a la fuertísima tormenta que azotó Kansas City, con alarmas para la búsqueda de refugio.