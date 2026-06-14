En el marco de la decimotercera fecha -cuarta de la ronda de las revanchas- de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, Deportivo Rincón será local de Juventud Unida Universitario de San Luis desde las 15 en cotejo que tendrá por escenario la remodelada cancha de césped sintético emplazada en el camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

El cotejo será transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El equipo neuquino volverá a ser dirigido por el mendocino Alfredo Tizza que tras el partido ante los puntanos volverá a dirigir el equipo que toma parte de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), ya que el platense Germán Noce, que ya arribó a Rincón de los Sauces, se hará cargo del equipo este lunes,

El domingo pasado fue derrotado en el sudeste de Córdoba, cuando cayó sin atenuantes ante Argentino de Monte Maíz por 2 a 0, en la peor actuación del equipo desde que toma parte en la categoría.

En un día domingo, donde se anuncia lluvia y agua nieve, el piso sintético volverá a ser un protagonista impensado. En los neuquinos no podrán estar presentes el tucumano Daniel Carrasco, que llegó a su quinta amarilla en el Modesto Marrone, ni Cristián Correa, que fue expulsado en el mismo escenario hace siete días.

Alejandro Sánchez estaría en la custodia de la valla, Nicolás Di Bello o Jonathan Fleitas marcando el lateral por derecha, Rodrigo Herrera y Carlos Esteves en la zaga central, Ezequiel Ávila como lateral por izquierda. En la mitad de la cancha estarían, Cristóbal Valbuena, Juan Ignacio Achetoni que jugarán en su posición original de volante central junto al roquense Facundo Miguel, junto a Axel Iván Oyola. Adelante podría jugar por primera vez como titular, el colombiano Jair Blanco junto a su compatriota Cristían Cangá o Matías Domínguez.

EL León del Norte está sexto en la tabla de posiciones con 13 puntos los mismos que tiene FADEP que está quinto y Huracán Las Heras que marcha séptimo. Una victoria en casa lo puede depositar en el cuarto lugar, dentro de los que irán a la Fase Campeonato.

Los Puntanos

Del otro lado, los dirigidos por Hernán Vázquez están cuartos con 14 ujnidades y llegan a Neuquén después de un empate sin goles en el Mario Sebastían Díez frente a los pampeanos de Costa Brava de General Pico. Como visitantes, los de la capital de San Luis tienen dos empates, dos victorias, ante Cipolletti y FADEP y solo una derrota, hace dos fechas frente a Huracán en Las Heras. La baja significativa por expulsión, la del defensor ex Tigre, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, Juan Ignacio Alvacete,

Preocupación por el árbitro

El Consejo Federal designó para este encuentro al polémico y casi siempre cuestionado sanjuanino Pablo Federico Núñez, como árbitro principal. El cuyano siempre ha sido vínculado al establishment de los poderosos de AFA. Y en más de una vez perjudicó a los represantes patagónicos y a los neuquinos en particular. Todavía se recuerda el partido del 2021 cuando en Carmen de Patagones, en la final por el ascenso al Torneo Federal A, tuvo una participación en la definición entre Independiente de Neuquén y Ciudad Bolívar en la lucha por el ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional. En aquella ocasión, el árbitro sanjuanino fue exageradamente perjudicial y determinante. Expulsó a Mauricio Villa con el partido igualado y le mostró la roja a cuatro jugadores más en el final, cuando se produjeron incidentes.

Al año siguiente dirigió otra final del Torneo Regional Federal Amateur, en el mismo escenario, aquel día le tocó a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, frente a Liniers de Bahía Blanca, por entonces "bancado" por Lautaro Martínez. Hubo fallos que condenaron a los chubutenses en otra actuación lamentable.

En diciembre de 2020, Nuñez también estuvo en el ojo de la tormenta luego de haber protagonizado otra polémica actuación en un partido del Federal A, donde cobró un inexistente penal en tiempo de descuento a favor de Güemes de Santiago del Estero -otro club de los cercanos a la cúpula afista- que llegó al ascenso, que superó como local a Sarmiento de Chaco por 1 a 0, imagenes que se hicieron virales por varias semanas.

El siempre sospechado Pablo Núñez dirigirá esta tarde en Rincón de los Sauces

En tiempos de versiones, de dimes y diretes, donde se especula que los equipos de la patagonia, son considerados "un estorbo", por lejanía, por kilóemtros a recorrer, por lo onerosos de sus alojamientos y comidas, muchos dirigentes de clubes hacen "lobby" para que no accedan a lugares de privilegios y lo ideal sería que perdieran la categoría.

Como muestras son las dos últimas finales del Torneo Regional Federal Amateur, la del año pasado en Viedma, donde perjudicaron a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y la de este año donde La Amistad de Cipolletti sufrió un vergonzoso arbitraje ante FADEP de Mendoza.

Algunos sostienen que los equipos de la Patagonia, complican. Deportivo Rincón ha tenido arbitrajes "raros", extraños y que dejaron dudas en este 2026. Tanto de visitantes, algo casi lógico en esta categoría, pero hubo fallos perjudiciales de local, que encendieron las alarmas. Hoy será otra muestra, y ojalá quede solo en hipótesis y especulaciones, pero cuando tanta data se maneja, comenzó la preocupación.