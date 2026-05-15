El Mundial 2026 ya empezó a jugarse fuera de la cancha y el Gobierno argentino decidió meter mano fuerte contra los violentos. A menos de un año para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el envío de la denominada “lista negra” con los nombres de argentinos que tienen prohibido ingresar a eventos deportivos.

La medida fue confirmada a través del Boletín Oficial mediante la resolución 444/2026, donde se detalló que la información del programa Tribuna Segura será compartida con la Embajada de Estados Unidos en Argentina para reforzar los controles de seguridad durante el torneo más importante del fútbol mundial.

En otras palabras, los barras bravas, violentos y personas con restricciones vigentes ya están marcados y no podrán mezclarse entre los miles de hinchas argentinos que sueñan con seguir a la Selección en suelo norteamericano.

El objetivo del Gobierno es claro: evitar que los inadaptados crucen las fronteras y vuelvan a manchar la imagen del fútbol argentino en una competencia internacional. Desde Seguridad remarcaron que los datos solamente podrán utilizarse para la planificación táctica y operativa del Mundial y bajo estrictos protocolos de confidencialidad.

La disposición también establece que la información deberá eliminarse una vez finalizado el campeonato, incluyendo cualquier copia o respaldo de la base de datos. Incluso se fijó un plazo máximo de cinco días posteriores al cierre del Mundial para conservar esos registros con fines operativos.

El intercambio de información forma parte de los acuerdos de cooperación en seguridad firmados entre Argentina y Estados Unidos, donde también participan organismos judiciales y de control de ambos países.

Mientras millones de argentinos sueñan con volver a teñir las tribunas de celeste y blanco, esta vez habrá un filtro mucho más riguroso. La pelota rodará en Norteamérica, pero para varios violentos el Mundial terminará antes de empezar.