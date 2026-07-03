Custodio Mendes: el primer africano en el fútbol argentino, nacido en Cabo Verde y que terminó su carrera en Neuquén

La historia de Adriano Tomás Custodio Mendes, el primer futbolista africano en jugar en los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cobró especial relevancia en el marco del debut de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canada. El enfrentamiento entre Argentina y el elenco de donde es oriundo, hizo que fuera fuente de consultas de programas de radios y televisión, diarios digitales, redes sociales y distintos streaming.

El ex mediocampista, nacido en ese país insular, construyó una singular trayectoria en el ámbito local que inició bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo en La Plata y culminó con un polémico e inesperado retiro a los golpes, que tuvo por escenario al estadio Álvaro Pedro Ducás El Coloso del barrio Ruca Quimey de Alianza de Cutral Co en la comarca petrólera neuquina.

Mendes arribó a la Argentina en 1974 sin hablar castellano fluido y se consagró campeón con Estudiantes de La Plata en los torneos de 1982 y 1983, desempeñándose como relevo de un mediocampo histórico integrado por Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani, Miguel Ángel Russo y José Daniel Ponce. Tras transformarse en ídolo en Temperley y disputar la Copa Libertadores en 1988 con la casaca de Cerro Porteño de Paraguay, el volante cerró su etapa profesional de manera abrupta en el antiguo Torneo Regional vistiendo la camiseta de San Martín de Miguel de Güemes de San Carlos de Bariloche enfrentando al equipo neuquino.

El último partido del africano de su carrera fue en Neuquén

Durante un partido definitorio en Cutral Co junto a su compañero José "Mandinga" Percudani, Mendes reaccionó ante los fallos del réferi y le propinó un golpe de puño al juez del encuentro tras recibir una amonestación, sellando así su alejamiento definitivo de las canchas. Ya que fue suspendido de por vida hace 38 años, cuando contaba con 36 años.

Sobre aquel hecho comentó que "El fútbol es hermoso, pero tiene cosas feas. En mi época había árbitros que te insultaban, te pegaban un cachetazo y te decían: “Acá mando yo”. Yo me la aguantaba, pero un día dije "el día que el cuerpo no me responda, me voy a ir a mi manera. Y así fue. Me fui de la forma que quise", contó Mendes en referencia a su particular despedida del fútbol profesional con la camiseta de San Martín de Güemes de Bariloche en el Argentino B.

Y agregó de aquel día en el Álvaro Pedro Ducás "terminé cumpliendo el sueño del pibe. Jugaba para el club Martín de Güemes de Bariloche, lo que sería el Torneo Federal Amateur en la actualidad. Viajamos a Cutral Co a jugar un partido definitorio pero teníamos la información de que éramos boleta de antemano. Yo jugué en una época donde los árbitros insultaban a los jugadores, era un fútbol donde solo había una cámara de filmación. Nos empezaron a “bombear” y junto a Jose Percudani lo fuimos a encarar al árbitro. Le dije “este es mi último partido, lloré, reí, gané y perdí. Si me cagás te vas a acordar toda tu vida de mí”. No cobra una infracción ante un compañero y cuando le voy a reclamar me saca la amarilla y como me descontrolé le pegué una piña. Me despedí del fútbol como yo lo soñé, me desquité del maltrato que tenían los árbitros hacia mí", contó el año pasado a varios medios

Y Custodio remarcó que "es como dijo Bilardo hace muchos años: ‘Africa alguna vez va a hacer potencia’ y yo creo que hoy lo es“, afirmó con ESPN. “Muchos de los jugadores que han brillado en Portugal son todos nacidos en Cabo Verde“, agregó para sacar pecho. Con la emoción a flor de piel, el pionero sentenció: “En lo personal, sabiendo que desde mis raíces van al mundial, que es algo único e histórico, tengo una felicidad enorme“.

Y sostuvo que "no voy a jugar en contra Cabo Verde y tampoco voy a jugar en contra a la Argentina. Es injusto. Este país me abrió las puertas y me dio todo. Me encantaría estar en la cabeza de estos muchachos. Es un sueño".