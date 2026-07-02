Argentina ha copado Miami desde hace varios días, pero en las últimas horas la marea celeste y blanca ha sido impresionante en la ciudad sede del partido de 16avos de final ante Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026 y allí mismo, el técnico Lionel Scaloni habló ante la prensa y se refirió al fenómeno.

“Cuando yo jugaba en la Selección, la gente siempre fue un plus para nosotros. Así lo sentimos, eso no es presión, es un refuerzo y estamos muy contentos de la presencia de todos ellos”, expresó el campeón del mundo.

La semana ha sido intensa en el Aeropuerto de Ezeiza, con aviones de refuerzo que se sumaron para cubrir la demanda desde el país hacia el sur de Estados Unidos y se especula que no sólo estarán los 40 mil que ingresarán al Hard Rock Stadium, sino también la otra mitad que copará los “fanfest” en sus alrededores.

El banderazo reunió a todos los argentinos en Miami para alentar a la Selección en el Mundial 2026.

“Todos queremos darles una alegría, los jugadores son los que más quieren demostrar las ganas que tienen. Enfrente habrá un rival al que hay que respetar y que ha hecho sus méritos”, continuó con su relato el conductor del seleccionado.

Dedicatario especial

Así como sucedió en Dallas, cuando Scaloni saludó de manera especial al pueblo venezolano afectado por el terremoto, esta vez tuvo palabras de acompañamiento a familias amigas, afectadas por un terrible accidente vial en la provincia de Santa Fe.

Agustín Frantini junto a otro hombre de la ciudad de Pujato protagonizaron un siniestro vial sobre la Ruta 33, próxima a la localidad de la cual es oriundo Scaloni.

El primero de ellos falleció tras impactar el vehículo en el que se trasladaban contra un árbol, mientras que su acompañante está gravemente herido.

“Quiero mandar un saludo y un abrazo a familias muy queridas y conocidas de mi pueblo que están pasando un momento terrible”, abrió el ex mediocampista ante los micrófonos del mundo.

Pese al cimbronazo personal, el DT se mostró igual de predispuesto ante la requisitoria, pero como siempre evitó confirmar el equipo titular.

Se especula con que Lautaro Martínez continuará en la ofensiva, y que Facundo Medina repetirá en el lateral izquierdo a pesar de la recuperación de Nicolás Tagliafico.

Igual, la confirmación llegará a penas una hora antes del inicio del juego, por lo que la probable albiceleste sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Medina o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; Lionel Messi y Martínez o Julián Álvarez.