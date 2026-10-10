El Atlético de Madrid encontró la victoria en el último tramo del partido y tuvo a un protagonista inesperado en el área rival. Cristian “Cuti” Romero se vistió de delantero, apareció como centrodelantero y marcó el 2-1 agónico ante el Deportivo Alavés, por la octava fecha de La Liga de España. Con el triunfo, el equipo dirigido por Diego Simeone llegó a los 19 puntos y se ubicó como escolta del Barcelona, que suma 24 unidades y tiene un partido menos.

El conjunto madrileño había abierto el marcador a los 33 minutos del primer tiempo, con el tanto de Alejandro Grimaldo. Sin embargo, cuando se jugaba el tiempo agregado de la etapa inicial, el argentino Lucas Boyé convirtió de penal y estableció el empate para el Alavés. En el complemento, a los 16 minutos, Ángel Pérez fue expulsado y dejó a la visita con diez jugadores, una ventaja que el Atlético intentó aprovechar durante el resto del encuentro.

Pese a la superioridad numérica, al equipo del Cholo le costó encontrar los espacios para romper la igualdad. La solución llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando Álex Baena se proyectó por la izquierda y lanzó un centro de tres dedos. Romero, ubicado como un delantero más dentro del área, ganó de cabeza y desató el festejo rojiblanco con el 2-1 definitivo.

La fórmula del Cuti como referencia ofensiva en los minutos finales no es nueva para la Selección argentina. El defensor ya había ocupado esa posición en el equipo de Lionel Scaloni y convirtió ante Egipto en una de esas apariciones, confirmando que su presencia en el área rival puede convertirse en un recurso decisivo.