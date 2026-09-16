En la jornada entre semana del fútbol español, Atlético Madrid le ganó 4-0 a Osasuna en el Estadio Riyadh Metropolitano y es escolta en LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone, que hoy tuvieron solamente a Cuti Romero en el once titular, aplastaron al elenco de Pamplona y están en tercer lugar con 13 puntos, por debajo de los líderes Barcelona (tiene un partido menos) y Real Madrid, que suman 15. Por su parte, Giuliano Simeone entró desde el banco, mientras que Julián Álvarez sigue lesionado.

La apertura del marcador llegó por intermedio de quién reemplaza a la Araña. Luego de una buena jugada colectiva del Atleti, llegó el centro de Alejandro Grimaldo para el canadiense Jonathan David, que se encontró con una tapada del arquero en su primer remate, pero en el rebote la mandó adentro. De culminar así, sería la segunda victoria al hilo del Atlético, y la segunda valla invicta para Cuti Romero, que ya se asienta de titular en el conjunto madrileño.

En la segunda mitad, el conjunto de Simeone iba a transformar la victoria en una goleada sin atenuantes frente a sus hinchas. Antes de los diez minutos, un contragolpe letal terminó con un pase de David hacia la derecha para Kang-In Lee, que recibió, remató cruzado y puso el 2-0 para el Atleti.

Diez minutos más tarde, el compañero de zaga del Cuti se anotó en el marcador. Después de que le quedara el rebote en un córner, Robin Le Normand sacó un gran derechazo a colocar con un ángulo cerrado, estableciendo el 3-0, segunda goleada consecutiva del Atlético luego del 3-0 ante Real Sociedad en San Sebastián.

A menos de 10 minutos para el final, llegó el cuarto que amplió aún más la brecha. Johnny Cardoso vio el espacio y metió una habilitación justa entre líneas para el desmarque de Álex Baena, que aprovechó las licencias defensivas del rival para, con una definición de primera sobre el palo cercano, poner cifras definitivas.

En cuanto al aporte de los argentinos, Romero jugó 68 minutos antes de ser reemplazado por Marc Pubill. Luego de llegar con complicaciones físicas post Mundial, y con el encuentro ya encaminado, Simeone decidió hacer descansar al central argentino que viene con tres titularidades al hilo. El que ingresó en esa misma ventana fue Giuliano Simeone, que vio unos minutos desde el banco, en tanto que el arquero Juan Musso sigue sin ver acción. Segunda victoria y segunda goleada al hilo para un Atlético que busca dar pelea en LaLiga.

Julián sigue esperando

El fin de semana ante Real Sociedad, Álvarez no fue convocado debido a una sobrecarga muscular y tampoco fue considerado hoy por el Cholo, que afirmó en la conferencia de ayer que el delantero de la Selección Argentina "todavía está en proceso de recuperación". La Araña, que estuvo en constante tire y afloje con el Atlético por su intención de irse al Barcelona, fue noticia por el video que protagonizó con unos hinchas que le dieron su apoyo en medio de una turbulenta relación del cordobés con el público del Colchonero.