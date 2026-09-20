El Derbi madrileño quedó para el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone. En el Metropolitano, se impuso por 2-1 ante el Real de José Maurinho, y quedó segundo en La Liga de España.

Con los tantos de Grimaldo de penal en el complemento ( 53´), y seis más tarde de David, el Atlético sumó de a tres ante el Real, que descontó en el final con tanto de Rudiger.

La visita terminó con un hombre menos por la expulsión de Huijsen a los 51´, tras un infantil agarrón contra Giuliano Someone dentro del área, que derivó en el penal del local.

El atacante argentino redondeó un gran cotejo, cuando recibió por izquierda, llegó hasta el fondo y metió un gran centro rasante para David, quien solo dentro del área la mandó al fondo para el 2-0.

Cristian Romero fue titular, el central de la selección argentina fue remplazado a los89´por Morten Hjulmand. Por otro lado, Julián Álvarez vio minutos, ingresando a los 62´por Jonathan David, bajo otro recibimiento hostil de los hinchas locales.

Con la victoria, el “Aleti” alcanza los 16 puntos, quedando a cinco del Barcelona, que acumula puntaje perfecto. 21 unidades.