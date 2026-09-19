El domingo tendrá un significado especial para Cuti Romero, que disputará por primera vez el clásico de Madrid con la camiseta del Atlético de Madrid. El defensor argentino será parte de un duelo de máxima exigencia frente al Real Madrid, en una nueva fecha de La Liga, y ya comenzó a palpitar el encuentro.

En la previa, Romero analizó las principales amenazas del conjunto dirigido por Xabi Alonso y puso el foco especialmente en su poder ofensivo. En diálogo con ESPN, el marcador central mencionó a tres de las grandes figuras del equipo rival: Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

"Tienen a Vinicius, (Kylian) Mbappé, a grandes jugadores como (Jude) Bellingham... Son los tres atacantes más importantes que tiene Real Madrid. En el uno contra uno, tenés que estar atento, enfocado", explicó el futbolista argentino al referirse al desafío que tendrá la defensa del Atlético de Madrid.

El Cuti Romero también recurrió a una experiencia que conoce de primera mano para explicar por qué no se puede perder la concentración ante este tipo de futbolistas. El defensor recordó lo ocurrido durante la final del Mundial de Qatar 2022, cuando tuvo que enfrentar a Mbappé con la camiseta de la Selección Argentina.

"Son jugadores que, por momentos, parece que no están y, en dos o tres minutos, como pasó en la final del mundo de 2022 con Mbappé... En 80 minutos dominamos de principio a fin, te aparece en los últimos diez minutos y te hace dos goles de la nada", recordó Romero sobre aquel partido.

Más allá de la presencia de las estrellas del Real Madrid, el defensor dejó en claro que espera con entusiasmo el encuentro que se disputará en el estadio del Atlético de Madrid. "Estoy con muchas ganas de que llegue el domingo y encarar el partido", manifestó el futbolista surgido en Belgrano.

El Cuti Romero piensa en el Derbi

Además, Cuti Romero remarcó que conoce perfectamente la importancia que tiene este compromiso para su nuevo club y aseguró que buscará afrontarlo con la misma mentalidad que cualquier otro encuentro. "Sé que para el club este partido es muy importante, para mí también lo es", expresó.

"Uno trata de afrontar todos los partidos de la misma manera. En la Selección me han enseñado eso", sentenció Romero, quien tendrá por delante uno de sus primeros grandes desafíos desde su llegada al fútbol español. El argentino disputará así su quinto encuentro con el Atlético de Madrid: fue suplente en su debut y luego comenzó como titular en los siguientes tres partidos.