La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina suma un capítulo tan emotivo como histórico. El próximo martes 6 de octubre, antes del encuentro frente a Benín en el estadio Monumental, el capitán campeón del mundo recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción honorífica que otorga la prestigiosa casa de estudios.

La decisión fue aprobada por el Consejo Superior de la UBA, que resolvió reconocer no solo la extraordinaria carrera deportiva del rosarino, sino también los valores que transmitió durante más de dos décadas vistiendo la camiseta argentina.

Según expresó la universidad en su resolución, la trayectoria de Messi representa un ejemplo de "excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético" en el desarrollo de su actividad profesional, además de destacar su compromiso con la representación nacional.

La UBA también puso en valor el impacto de una generación que marcó una época bajo el liderazgo futbolístico del astro argentino. Entre los logros resaltados aparecen la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato obtenido en la Copa del Mundo 2026, formando parte del primer seleccionado argentino en conquistar cuatro títulos consecutivos en la categoría mayor.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, destacó que el reconocimiento va mucho más allá de los números y los trofeos. "Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional", afirmó.

En la misma línea, el vicerrector Emiliano Yacobitti señaló que Messi "supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, llevándola a lo más alto del fútbol mundial".

La ceremonia tendrá un escenario inmejorable. Será en el Monumental, ante miles de hinchas que asistirán al encuentro frente a Benín, el partido que marcará el adiós de Messi con la Albiceleste. Así, antes de cerrar una de las historias más gloriosas del deporte argentino, el capitán recibirá un homenaje que trasciende el fútbol y lo coloca también en un lugar de honor dentro de la historia académica y cultural del país.