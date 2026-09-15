Julián Álvarez atraviesa días particulares en el Atlético de Madrid. Después de un período marcado por los cuestionamientos de algunos hinchas y por la frustrada posibilidad de pasar al Barcelona, el delantero argentino comenzó a recomponer su relación con el club y con Diego Simeone, aunque una molestia física volvió a ponerlo en pausa.

En medio de ese contexto, la Araña protagonizó una situación inesperada mientras circulaba por las calles de Madrid. Dos mujeres y un niño, todos simpatizantes del Atlético de Madrid, lo reconocieron y se acercaron para saludarlo, en una escena que terminó dejando una imagen muy diferente a la de los últimos meses.

Lejos de continuar su camino, Julián Álvarez frenó el auto y decidió atender a los fanáticos. El pequeño llevaba una camiseta del conjunto español y el futbolista se tomó unos segundos para firmársela, mientras una de las mujeres registraba todo con su teléfono celular.

“Hola, Julián. ¿Cómo estás?”, le preguntó la hincha mientras grababa. El atacante respondió con cierta timidez: “Bien, bien…”. El breve intercambio continuó cuando quisieron conocer cómo evolucionaba de la molestia muscular que le impidió jugar el último partido.

“Mejor, ¿crees que vas a poder llegar para el partido del miércoles o del domingo?”, fue la consulta que recibió el futbolista. Julián no quiso arriesgar una respuesta y solamente sonrió antes de devolverle al niño la foto que acababa de firmar.

El momento tuvo un cierre todavía más afectuoso cuando otra de las fanáticas le dedicó unas palabras de respaldo al delantero argentino: “Eres el mejor, ánimo”. La respuesta de Julián Álvarez fue breve, pero suficiente: “gracias”, mientras se alejaba del lugar.

La escena cobra especial relevancia después de los silbidos y abucheos que Julián Álvarez recibió recientemente en el Estadio Metropolitano. Ahora, el gesto de estos simpatizantes mostró otra cara de la relación entre el delantero y los seguidores del Atlético de Madrid, justo cuando busca volver a ganarse un lugar importante en el equipo de Simeone.

En cuanto a su estado físico, Julián Álvarez sintió una molestia durante el entrenamiento del domingo y, tras realizarse los estudios correspondientes, Diego Simeone decidió preservarlo. Al tratarse de un inconveniente menor, todo apunta a que podría descansar frente a Osasuna este miércoles y volver el domingo, cuando el Atlético de Madrid dispute el clásico frente al Real Madrid.