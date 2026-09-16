En la jornada entre semana del fútbol español, Atlético Madrid le gana 1-0 a Osasuna en el Estadio Riyadh Metropolitano y es escolta en LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone, que hoy cuentan sólo con Cuti Romero en el once titular, le ganan al elenco de Pamplona y están quedando en tercer lugar con 13 puntos, por debajo de los líderes Barcelona (tiene un partido menos) y Real Madrid, que suman 15. En el banco están Giuliano Simeone y Juan Musso, mientras que Julián Álvarez sigue lesionado.

La apertura del marcador llegó por intermedio de quién reemplaza a la Araña. Luego de una buena jugada colectiva del Atleti, llegó el centro de Alejandro Grimaldo para el canadiense Jonathan David, que se encontró con una tapada del arquero en su primer remate, pero en el rebote la mandó adentro. De culminar así, sería la segunda victoria al hilo del Atlético, y la segunda valla invicta para Cuti Romero, que ya se asienta de titular en el conjunto madrileño.

El fin de semana ante Real Sociedad, Álvarez no fue convocado debido a una sobrecarga muscular y tampoco fue considerado hoy por el Cholo, que afirmó en la conferencia de ayer que el delantero de la Selección Argentina "todavía está en proceso de recuperación". La Araña, que estuvo en constante tire y afloje con el Atlético por su intención de irse al Barcelona, fue noticia por el video que protagonizó con unos hinchas que le dieron su apoyo en medio de una turbulenta relación del cordobés con el público del Colchonero.