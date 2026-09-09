En el que será el encuentro más atractivo del día, Atlético Madrid le gana 1-0 al Liverpool en el estreno de ambos en la UEFA Champions League. El conjunto inglés es titular Alexis Mac Allister, mientras que del lado del Colchonero conducido por Diego Simeone, están Julián Álvarez, autor de la asistencia en el tanto de su equipo, Cristian Romero y Giuliano Simeone. El encuentro es transmisión de Fox Sports y Disney+.

El gol de Llorente

El lateral del Atlético aparecio por sorpresa y extendió una curiosa paternidad ante los Reds: le marcó cinco goles en cinco partidos en Anfield. El que condujo varios metros fue Julián Álvarez, que detectó un espacio y metió el pase filtrado para el pique de Llorente, que definió de zurda ante la salida de Alisson para establecer el 1-0.

Formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak. DT: Andoni Iraola.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Kang-In Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Anfield.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

La previa

El Liverpool, que atraviesa una temporada con varios cambios, buscará iniciar con el pie derecho en Champions ante un rival al que se ha enfrentado con frecuencia en las últimas ediciones. En las últimas horas, Mac Allister fue protagonista de una extraña conferencia de prensa, en la que expresó sentirse "muy triste" por no tener una propuesta de renovación del club sobre su vínculo que culmina en 2028. El mediocampista de la Selección, no obstante, será titular nuevamente en los Reds.

Tras una llamativa declaración en rueda de prensa, Mac Allister será titular en Liverpool. (Foto: AFP)

Del otro lado, las miradas apuntan a Julián Álvarez en el arranque europeo del Atlético de Madrid. El delantero argentino atraviesa una puesta a punto luego de estar en medio del tire y alfoje con el Colchonero por su intención irse al Barcelona. A pesar de que Simeone dio a entender que no sería titular, finalmente la Araña irá desde el arranque en este encuentro junto a Cuti Romero y Giuliano Simeone.

Formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak. DT: Andoni Iraola.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Kang-In Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Anfield.

Árbitro: Davide Massa (Italia).