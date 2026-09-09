La consagración de Las Leonas volvió a poner al seleccionado argentino de hockey en el centro de la escena. Después de conquistar un nuevo título mundial, las jugadoras recibieron múltiples reconocimientos. Entre ellos, un saludo de Lionel Messi que despertó una particular reacción de Victoria Granatto, capitana del equipo.

La jugadora del seleccionado argentino habló en ESPN Hockey y se refirió a la expectativa que tenían sus compañeras por recibir la aprobación del futbolista. "Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que la salude Messi", expresó. Sin embargo, Granatto puso el foco en sus compañeras y en la historia que construyó el hockey argentino durante décadas. "Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más grande", sostuvo.

Polémica en redes y reivindicación de la historia del hockey

La frase generó repercusión en las redes sociales. Algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como un desprecio hacia Messi. Otros destacaron que la capitana buscó reivindicar la identidad y el recorrido propio del seleccionado femenino. Para conocer más sobre la trayectoria de Las Leonas, podés leer nuestra nota sobre los títulos mundiales del hockey argentino.

La respuesta de la capitana de Las Leonas sobre Messi que generó polémica

Victoria Granatto, con 35 años, construyó una trayectoria en el hockey argentino y se convirtió en una de las referentes surgidas de Santa Bárbara que lograron llegar a Las Leonas. Su historia está marcada por el deporte, la familia y un fuerte vínculo con el club de Gonnet, donde comenzó a construir un camino que la llevó hasta el máximo nivel internacional. Sus hermanas Mariquena, María José y Delfina también dedicaron buena parte de su vida a esta disciplina.

Los orígenes de Victoria Granatto en el hockey

Victoria y sus hermanas crecieron en Florencio Varela y dieron sus primeros pasos en el hockey en el Círculo Universitario de Quilmes. Cuando la actividad dejó de funcionar allí, la familia tuvo que buscar un nuevo lugar. A comienzos de 2003 comenzaron los viajes desde Florencio Varela hasta Gonnet para que las hermanas Granatto pudieran entrenarse en Santa Bárbara.

En 2004, los Granatto tomaron la decisión de mudarse a La Plata. Desde entonces, Santa Bárbara se transformó en mucho más que el club donde Vicky jugaba al hockey. Uno de los momentos más especiales llegó en 2015, cuando Victoria logró compartir el equipo principal de Santa Bárbara junto a sus tres hermanas en el torneo Metropolitano femenino de Primera División.

El salto a Las Leonas y los Juegos Olímpicos

Con el crecimiento de Santa Bárbara en el hockey metropolitano, el apellido Granatto comenzó a hacerse cada vez más conocido. Entre las hermanas, Victoria y María José fueron quienes alcanzaron el seleccionado argentino. Vicky fue construyendo su carrera hasta ganarse un lugar entre las jugadoras que vistieron la camiseta de Las Leonas.

Uno de los grandes hitos de su trayectoria fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde compartió equipo con su hermana María José. La conquista significó además el reconocimiento a una formación que tuvo sus raíces en Santa Bárbara y en el hockey platense.

Una referente que no se alejó de sus raíces

A pesar de haber llegado al máximo nivel del hockey internacional, Victoria nunca cortó el vínculo con el club que la vio crecer. Su historia con Santa Bárbara continúa vigente y también funciona como referencia para las nuevas generaciones. A principios de este año, volvió a ser convocada al seleccionado argentino, una muestra de la vigencia que mantiene a los 35 años.

Además de su carrera deportiva, Victoria es Licenciada en Educación Física, título que obtuvo en la Universidad Nacional de La Plata. Su formación académica está ligada a una vida atravesada por el deporte y complementa una trayectoria que no se limita a sus logros dentro de una cancha. Para más información sobre el plantel de Las Leonas, podés consultar el sitio oficial de la Confederación Argentina de Hockey.

Victoria Granatto llegó a Las Leonas, disputó uno de los escenarios más importantes del deporte mundial y se convirtió en una referente del hockey argentino. Pero su historia todavía conserva un punto de partida inalterable: Santa Bárbara, su familia y La Plata.