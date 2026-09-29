San Lorenzo atraviesa otro capítulo complicado fuera de la cancha. En medio de una delicada situación institucional y financiera, el club informó que recibió un nuevo embargo sobre sus cuentas bancarias, esta vez a raíz de un reclamo presentado por su exentrenador Damián Ayude.

La medida representa un nuevo golpe para una institución que intenta ordenar sus finanzas mientras también atraviesa un presente deportivo irregular. El reclamo de Ayude contempla un embargo por $415.614.932, al que se agregan $124 millones en concepto de intereses. Además, el pedido incluye US$48.558 de capital y otros US$14.600 correspondientes a intereses.

Ayude había llegado a San Lorenzo en abril de 2024 para hacerse cargo de la Reserva, durante la gestión de Marcelo Moretti. En junio de 2025 fue promovido al plantel profesional y continuó al frente del equipo hasta marzo de 2026, cuando fue despedido.

Qué representa el embargo a raíz del reclamo de Ayude

Según informó oficialmente el club, el embargo ya tiene impacto sobre sus cuentas bancarias y se suma a los distintos conflictos económicos que San Lorenzo viene afrontando en los últimos tiempos.

Durante su etapa al frente de la Primera División, Ayude dirigió 29 partidos oficiales. El equipo consiguió 9 victorias, 11 empates y 11 derrotas, con una efectividad del 43,67%.

El entrenador había renovado y mejorado su contrato en febrero de 2026, durante la presidencia transitoria de Sergio Costantino, pero apenas un mes después dejó su cargo. Tras su salida, el conflicto económico derivó ahora en una medida judicial que afecta directamente al patrimonio del club.

El nuevo embargo vuelve a poner bajo la lupa la situación financiera de San Lorenzo, que continúa acumulando obligaciones mientras intenta recuperar estabilidad institucional y futbolística.

Para el Ciclón, el reclamo de Ayude representa otro frente abierto en un momento especialmente delicado. La deuda, los intereses y el impacto sobre las cuentas bancarias vuelven a encender las alarmas en Boedo.