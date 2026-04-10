La AFA y la Dirección Nacional de Árbitros fueron notificados en las últimas horas que Yael Falcón Pérez, Facundo Tello, y Darío Herrera serán los árbitros argentinos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá, México del 2026, siendo la primera vez que tres jueces participarán de la gran cita.

Junto a Brasil, Argentina contará con tres colegiados en la gran cita, que estarán acompañados por Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR. Para Tello será su segundo mundial, luego de la experiencia en Qatar 2022. Falcón Pérez y el neuquino Darío Herrera debutarán en este 2026.

El oriundo de Andacollo llega en un gran momento. Fue árbitro en la final de la Copa Libertadores donde Flamengo superó a Palmeiras, y tras las últimas fechas FIFA, dio un gran paso en su carrera internacional.

“Tengo mucho profesionalismo y respeto” dijo Herrera en charla hace unos meses con Grito Sagrado, explicando cómo prepara los partidos “El respeto va por sobre todas las cosas, entender dónde estamos, que pode el partido, jugador y partido, e intentar estar a la altura”.

Hace 15 años que es árbitro profesional, 22 que se dedica al arbitraje y apoya este gran momento en los trabajos psicólogo y el sostén familiar “La parte psicológica tiene mucho que ver, la respiración y meditación también lo intento, me ayuda estar en el momento justo y relajar cuando se va la adrenalina. Pero para mí lo fundamental es la familia, el estar rodeado por los seres queridos, estar en armonía y saber que tenemos un trabajo donde estamos muy expuestos. Tratamos de ser personas normales y con un sostén de trabajo psicológico- familiar.

Falcón Perez, Herrera y Tello, los árbitros argentinos para el Mundial

Oriundo de Andacollo, vivió en el norte hasta los 18 años, cuando partió a Lincoln para estudiar el profesorado de Educación física. Recibió la confirmación de su primer mundial, gran cita donde Argentina defenderá el título luego de conseguir la corona en Qatar, lugar donde fue protagonista otro neuquino: Marcos Acuña.

“El mundial es un tema que siempre soñé y vengo trabajando. Los árbitros de un mundial no se eligen de un día para el otro, sino en un proceso mundialista donde trabajamos junto a Yael Falcón Pérez y Facundo Tello. Con el tiempo me di cuenta que es más importante disfrutar el camino que el destino final. Voy a ser muy feliz con mis seres queridos, y trabajando con los seños”.

Herrera es árbitro internacional FIFA desde el 2015. Además de finales nacionales, tiene en su haber la de Copa Libertadores y la King´s Cup en Arabia Saudita del 2023-24. Sueño cumplido para el oriundo del norte neuquino.

Nota realizada en Grito Sagrado: