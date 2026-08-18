La popularidad de Davo Xeneize volvió a quedar en el centro de la escena por una situación insólita que el propio influencer relató públicamente. El creador de contenido vinculado a Boca Juniors contó que descubrió un particular negocio alrededor de su presencia en La Bombonera, donde una persona llegó a ofrecer entradas más caras con la promesa de compartir el partido junto a él.

El episodio fue contado durante una charla con Flavio Azzaro, mientras ambos conversaban sobre distintas situaciones relacionadas con el mundo Boca. En medio del relato, Davo Xeneize explicó que en una oportunidad había elegido una ubicación dentro del estadio y terminó descubriendo que el asiento contiguo estaba relacionado con una actividad comercial que desconocía por completo.

Según explicó el streamer, la persona que tenía ese lugar se dedicaba a alquilar abonos. El detalle llamativo apareció cuando contó que ese espectador había comprado específicamente una entrada porque sabía que Davo Xeneize iba a ocupar el asiento de al lado. La situación quedó al descubierto durante el desarrollo del encuentro y terminó generando una inesperada conversación entre ambos.

"¿Sabés lo que me pasó una vez? Poner que voy a este asiento. En el de al lado, es de un chabón que alquila abonos", relató el influencer ante Flavio Azzaro, dando paso a una anécdota que rápidamente tomó otro rumbo cuando descubrió cuál era el verdadero atractivo que se estaba promocionando.

El propio Davo explicó que, durante el segundo tiempo, Boca convirtió un gol y él abrazó al hombre que tenía sentado junto a él. La reacción de su acompañante terminó llamándole la atención: "Yo lo abrazo y el topo me dice 'no me podía salir mejor esto'". En ese momento, todavía no sabía por qué el hombre estaba tan satisfecho con la ubicación que había conseguido.

La explicación llegó poco después. De acuerdo con el relato del streamer, el espectador le confesó que había pagado la entrada sabiendo que tendría la posibilidad de compartir la jornada con él. "Pagué la entrada sabiendo que vos ibas a estar acá. Y dije vale la pena o no. Y yo te re banco a vos", le habría dicho el hombre, según recordó Davo Xeneize.

El raro momento que vivió Davo

La sorpresa aumentó cuando el influencer preguntó cuánto había pagado por la entrada. Fue entonces cuando descubrió que el abono había sido promocionado directamente como una experiencia para mirar un partido junto a él. "Viste que la venden para verla con vos el partido", le explicó el espectador, una respuesta que dejó atónito al creador de contenido por el particular uso comercial de su popularidad.

El fragmento de la entrevista fue compartido y viralizado por Ramiro Marra, generando repercusión en redes sociales. La anécdota volvió a mostrar hasta dónde puede llegar la exposición de una figura como Davo Xeneize, cuya presencia en La Bombonera terminó convertida, sin que él lo supiera, en un atractivo utilizado para promocionar una entrada. "¿Cómo era eso y me muestra. Decía 'Si querés ver el partido con Davo sale esto'. Qué hdp", cerró entre risas y sorpresa.