El River Plate volvió a sonreír después de conseguir una victoria frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, pero una particular historia relacionada con el mundo millonario terminó robándose buena parte de la atención. Durante una transmisión desde las inmediaciones del Monumental apareció un nene cuyo nombre sorprendió a todos: Yvael Tercero.

El curioso dato surgió cuando un cronista se acercó al menor y le preguntó cómo se llamaba. La respuesta generó una reacción inmediata del periodista, que no podía creer lo que acababa de escuchar. Ante la sorpresa, el padre decidió despejar cualquier duda y mostró frente a las cámaras el DNI de su hijo para comprobar que efectivamente había sido anotado con ese particular nombre.

Detrás de la elección existe una explicación profundamente vinculada con la historia reciente de River. El padre decidió llamar a su hijo Yvael Tercero como una referencia al inolvidable relato de Mariano Closs durante la final de la Copa Libertadores 2018, disputada en Madrid ante Boca.

La inspiración nació de aquella jugada que quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas. Con el arco rival prácticamente a disposición, Gonzalo “Pity” Martínez avanzó hacia el área y terminó marcando el histórico tercer gol del conjunto dirigido en aquel momento por Marcelo Gallardo. La narración de Closs acompañó una escena que todavía es recordada por los fanáticos.

La madre del pequeño también participó de la anécdota y explicó, con humor, cómo terminó aceptando la particular decisión. Según contó, el fanatismo de su pareja por River Plate fue determinante para que finalmente el nombre elegido llegara al documento del menor. Así, aquella noche histórica terminó teniendo una curiosa consecuencia años después.

Pero la jornada millonaria también tuvo otro momento llamativo, esta vez protagonizado por Eduardo “Chacho” Coudet. Después del triunfo ante Argentinos Juniors, el entrenador tuvo un fuerte intercambio con un periodista durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

La consulta estaba relacionada con las seis derrotas que River había sufrido anteriormente y con la percepción de que el cuerpo técnico había afrontado esa racha con cierta “liviandad”. La pregunta no cayó bien en Coudet, quien interrumpió al cronista y defendió con firmeza el trabajo realizado junto al plantel durante las últimas semanas.

En medio de su respuesta, el entrenador aseguró que la presión había sido enorme y recordó que incluso había puesto “su cabeza sobre la mesa” en el partido anterior. Finalmente, Coudet cerró el intercambio con una contundente frase: “Soy respetuoso, pero no bolud*”. Así, entre una victoria esperada y una historia insólita, el nombre Yvael Tercero terminó convirtiéndose en una de las grandes curiosidades que dejó la jornada de River.