Las postales del lanzamiento de la Copa Davis en Neuquén: autoridades, tenis y expectativa

Este sábado al mediodía se presentó la Copa Davis que llegará por primera vez a Neuquén y que se jugará en el Ruca Che en septiembre venidero. El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo en la Isla 132 fue escenario de la conferencia de prensa que contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis donde se lanzó oficialmente la serie entre Argentina y Turquía.

El lanzamiento en fotos:

El gobernador de la provincia Rolando Figueroa, a izquierda el intendente de la ciudad Mariano Gaido y a su derecha el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri.

La serie de Copa Davis que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, donde el seleccionado argentino enfrentará a Turquía.

El CEO de YPF, Horacio Marín ex tenista profesional y uno de los impulsores que la Copa Davis llegue a Neuquén.