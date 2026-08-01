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Las postales del lanzamiento de la Copa Davis en Neuquén: autoridades, tenis y expectativa

Autoridades provinciales, municipales y dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis encabezaron el lanzamiento oficial de la serie entre Argentina y Turquía. El encuentro se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 01 de agosto de 2026 a las 13:55
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Autoridades provinciales, municipales y dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis encabezaron el lanzamiento oficial de la serie entre Argentina y Turquía.

Este sábado al mediodía se presentó la Copa Davis que llegará por primera vez a Neuquén y que se jugará en el Ruca Che en septiembre venidero. El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo en la Isla 132 fue escenario de la conferencia de prensa que contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis donde se lanzó oficialmente la serie entre Argentina y Turquía.

El lanzamiento en fotos:

El gobernador de la provincia Rolando Figueroa, a izquierda el intendente de la ciudad Mariano Gaido y a su derecha el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri.

La serie de Copa Davis que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, donde el seleccionado argentino enfrentará a Turquía.

El CEO de YPF, Horacio Marín ex tenista profesional y uno de los impulsores que la Copa Davis llegue a Neuquén.

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta, flanqueado por Agustín Calleri y el ingeniero Horacio Marín.

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