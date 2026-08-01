"El Ruca Che se va a ver en Turquía y en el mundo": Gaido destacó el impacto de la Copa Davis

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, acompañó al gobernador de la provincia Rolando Figueroa, funcionarios provinciales y dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis en el anuncio oficial de la serie de Copa Davis que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, donde el seleccionado argentino enfrentará a Turquía.

El lanzamiento oficial del se realizó en el mediodía del sábado el Centro de Convenciones Domuyo de la Isla 132 y fue presentado como un hecho histórico para la provincia y una oportunidad para seguir posicionando a Neuquén como sede de grandes competencias internacionales.

Foto: Fabián Martínez

Durante su discurso, Gaido agradeció la decisión de elegir a Neuquén como sede de la serie y destacó que el evento representa una oportunidad para seguir consolidando a la provincia como un destino turístico de relevancia.

“Es un orgullo que hayan elegido a nuestra ciudad y a nuestra querida provincia para un evento tan importante. Neuquén ya no solo es un faro desde el punto de vista energético, sino que también se está consolidando como una capital turística”, afirmó.

El primer mandatario de la capital sostuvo que la realización de la Copa Davis en el Ruca Che demuestra que la ciudad está preparada para recibir eventos de jerarquía internacional. En ese sentido, resaltó que se trata de “un estadio emblemático, la casa de la gente, que se va a ver en Turquía y en el mundo”.

Además, destacó el impacto del turismo deportivo y aseguró que representa “una gran oportunidad para seguir creciendo y para que muchos chicos encuentren en el deporte una esperanza” y agregó "gracias por haber confiado en Neuquén. No tengan dudas de que va a ser un evento de alta jerarquía y muy bien organizado”, aseguró.

“Estamos orgullosos de este anuncio y de acompañar esta decisión. Felicitaciones al gobernador Rolando Figueroa por haber elegido a Neuquén para recibir un evento de esta magnitud”.