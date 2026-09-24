En uno de los partidos de la jornada, Alemania empató 1a 1 con Países Bajos por la primera fecha de la UEFA Nations League 2026/27, en un duelo que tuvo un atractivo especial: el debut oficial tanto de Xavi Hernández en el dueño de casa como de Jürgen Klopp en los germanos. Con el tanto de Félix Nmecha, el partido parecía que quedaba en manos del visitante, pero Gakpo lo empató en el segundo minuto de adición y los dejó igualados en la tabla del Grupo A2.

El tanto de Nmecha

Pasada la media hora, Alemania pegó primero en Ámsterdam. Tras un pase para la trepada de Philipp Treu, llegó el centro atrás para la llegada de Karim Adeyemi, que fue cerrado por un defensor, pero Nmecha fue más rápido que la defensa y capturó el rebote para establecer la ventaja germana.

La agónica igualdad de Gakpo para la Naranja

El delantero llegó por el segundo palo para tomar contaco con la pelota tras un grandísimo centro de tres dedos por parte de Ruven van Bommel desde la izquierda a la derecha.

Anulado el gol a Van Dijk

El primer tanto del encuentro llegaba a través del juego áereo del capitán neerlandés, pero finalmente el VAR intercedió. Van Dijk se impuso en un córner y anticipó a su marcador y al arquero Marc André Ter Stegen para anotar el 1-0, sin embargo la revisión del videoarbitraje observó una infracción de Brian Brobbey que afectó a la salida del arquero alemán, por lo que el árbitro Alejandro Hernández Hernández decidió anular el gol.

Van Dijk tuvo un gol anulado de una manera polémica. (Foto: X @HQpcrt)

El reencuentro Klopp-Van Dijk

Dos que fueron campeones y vivieron tiempos inolvidables en Liverpool estarán hoy en lados opuestos. Previo al encuentro Klopp y el capitán neerlandés Virgil van Dijk se fundieron en un abrazo afectuoso antes de salir al campo para defender a sus respectivas selecciones. En los Reds ambos compartieron desde 2018 hasta la salida del DT, en 2024, y conquistaron la Premier League y la Champions League, entre otros títulos.

Formaciones

Antes del encuentro, Xavi y Klopp se encontraron y, tras tomar un breve contacto con los medios, se saludaron afectuosamente en la previa del duelo. Sera el estreno absoluto dirigiendo selecciones para ambos.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Quinten Timber, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández.

Alemania: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri; Kevin Schade, Karim Adeyemi y Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Johan Cruyff Arena

Así llegan al encuentro

Luego de la salida de Ronald Koeman, y tras los rumores de una vuelta de Louis van Gaal, finalmente Xavi fue el nombre elegido por Países Bajos. Será el estreno absoluto en selecciones para el ex entrenador del Barcelona, que retorna a los banquillos 2 años y cuatro meses después de su última experiencia. El entrenador catalán confirmó además que Virgil van Dijk continuará como capitán del equipo.

Del otro lado estará Klopp, que comenzó una nueva etapa después de su exitoso paso por Liverpool buscando devolver a Alemania al lugar de protagonismo que perdió en el último tiempo. Luego de la decepción de caer por penales frente a Paraguay en 16vos de final del Mundial pasado, el alemán dejó su puesto de director de fútbol del RB Leipzig y tomó el mando de su selección con la misión de reconstruir al equipo luego de la salida de Julian Nagelsmann.