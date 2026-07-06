Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de la Selección de Alemania

El destacado entrenador alemán Jürgen Klopp tendrá su primer experiencia con una Selección al aceptar la propuesta presentada por el representativo de Alemania. Aún restan acordar detalles y cortar su vínculo con Red Bull, entidad a la que se había asociado a principios del año pasado como director global de fútbol, para poder firmar su contrato.

El director técnico de 59 años fue el elegido por la Federación alemana luego de tres fracasos consecutivos en las Copas del Mundo, al ser eliminada en las fases de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de no poder superar los dieciseisavos de final en el Mundial 2026, instancia en la que cayó con Paraguay.

En una negociación que duró pocos días, Jürgen Klopp aceptó convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Alemania, en uno de los regresos más esperados del fútbol mundial.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) se movió rápido para conseguir un nuevo entrenador tras una estrepitosa eliminación ante la Selección paraguaya en la primera ronda eliminatoria de la Copa del Mundo, que catapultó del puesto al entrenador Julian Nagelsmann. Luego de ser ubicado como el objetivo prioritario para sentarse en el banco de suplentes durante los primeros días de la semana, Klopp se mostró abierto a negociar y, en solo cuatro días, su llegada ya está acordada de palabra, a falta de terminar de acordar algunas cuestiones burocráticas.

Su llegada al elenco alemán se da tras la salida de Nagelsmann, que fue acordada recientemente. A pesar de que el DT no quería salir del puesto, la entidad madre del fútbol alemán tomó la decisión de despedirlo, aunque tenía contrato hasta 2028, por lo que deberá pagar 6,6 millones de euros a modo de indemnización, tanto para él como para sus colaboradores.