España, una de las principales amenazas futbolísticas y favoritos a destronar a la Argentina, hace su presentación oficial por la 1ª fecha del Grupo H en la Copa del Mundo 2026.

Desde las 13 en el espectacular estadio de la ciudad estadounidense de Atlanta, los dirigidos por Luis de la Fuente tendrán un duro examen ante Cabo Verde.

Siempre los rivales africanos suelen llevar las exigencias físicas al máximo y los europeos se pondrán en acción sin su máxima estrella desde el arranque, el joven Lamine Yamal, quien sale de un desgarro e irá al banco de suplentes.

La joya del Barcelona no será la única falta de peso en la formación inicial. Nico Williams también transita los últimos días de su recuperación por lo que no verá acción en el extremo desde el pitazo inicial.

De todas maneras, los nombres y los argumentos futbolísticos se le caen del bolsillo a los ibéricos que se apoyan en una generación de jóvenes muy talentosos, actores en los mejores clubes del mundo.

El duelo con la Argentina por la Finalissima fue la cuota pendiente de la previa, pero chapa tiene de sobra el país campeón del mundo en Sudáfrica 2010. La comparación constante de la prensa española con esa generación es el gran reto de la nómina actual que despierta muchas expectativas.

Los Tiburones Azules

El primer rival de los españoles acumuló sus propios méritos para llegar hasta aquí. Además de la alegría de sus integrantes y el colorido en sus vestimentas, la clasificación al Mundial es el fruto de un extenso reclutamiento de jóvenes con origen en sus propias tierras, pero residentes en Europa en búsqueda de mejores oportunidades.

La consecuencia de todo ello fue la campaña en las eliminatorias de su continente, donde compartieron grupo con Camerún al que enviaron al Repechaje y posterior eliminación.

Cabo Verde se quedó, de alguna manera, con el cupo histórico que siempre cayó para el lado de los camerunenses y esta vez lo mirarán por televisión.

Al menos no perder en el arranque será clave para soñar con seguir avanzando dentro de un cuadrangular en el que también están Uruguay y Arabia Saudita.

Los dos mejores de esta zona serán los rivales del Grupo J, donde Argentina intentará no cometer errores ante Argelia, Austria y Jordania desde mañana.

Probables formaciones

España: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Fabián, Pedri; Ferran, Oyarzabal, Baena. Luis de la Fuente.

Vozinha: Cabra, Costa, Diney, Paulo; Semedo, Monteiro, Pina; Mendes, Livramento, Semendo. DT: Pedro Brito.

Hora de inicio: 13.

Estadio: Mercedes Benz, Atlanta. Estados Unidos.

Árbitro: Adham Mackhadmeh. Egito.