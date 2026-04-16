El fútbol mundial suma un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero esta vez lejos del césped. Según el breaking que sacudió al ambiente, el rosarino cerró la compra del 100% del UE Cornellà, institución que milita en la Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol español.

La movida no es casual. Se trata de un club con fuerte tradición formativa en Cataluña, una tierra que Messi conoce mejor que nadie tras su paso legendario por el FC Barcelona. La apuesta apunta a construir un proyecto a largo plazo, con eje en el desarrollo de juveniles y una estructura profesional que pueda escalar en el competitivo sistema del fútbol español.

Del otro lado del ring, Cristiano ya había movido primero. En febrero de 2026, el portugués adquirió el 25% de las acciones de la UD Almería a través de su empresa CR7 Sports Investment, metiéndose de lleno en la gestión de un club que hoy compite en la Segunda División. Una jugada que combina visión deportiva y expansión de marca.

Así, los dos gigantes que dominaron el fútbol durante más de una década ahora trasladan su competencia al escritorio. Ya no se trata solo de goles, Balones de Oro o récords imposibles: el nuevo desafío pasa por construir, gestionar y dejar huella desde otro lugar dentro del juego.

Mientras tanto, ambos siguen activos. Cristiano Ronaldo continúa como la gran figura del Al-Nassr, con ingresos que superan los 240 millones de dólares anuales, siendo el futbolista mejor pago del planeta. Messi, en tanto, lidera el proyecto del Inter Miami en la MLS, con un salario cercano a los 12 millones de dólares, que se potencia con contratos comerciales y acuerdos publicitarios.