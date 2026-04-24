El futuro de Nicolás Otamendi empieza a tomar forma y, desde Portugal, llegó un guiño que sacude el mercado. El entrenador del Benfica, José Mourinho, rompió el silencio y dejó en claro que no será un obstáculo si el defensor decide cambiar de rumbo tras el próximo Mundial.

“Todo está en sus manos”, lanzó el técnico en conferencia de prensa, al ser consultado por la posibilidad de que el central campeón del mundo regrese al fútbol argentino. Una frase que resonó fuerte en Núñez, donde la ilusión de verlo con la banda roja vuelve a tomar fuerza.

Mourinho fue más allá y respaldó la libertad del jugador para definir su futuro: “Hay futbolistas que, por lo que han construido, tienen el derecho de elegir. Y Otamendi es uno de ellos”. Así, el DT le tiró la pelota al propio defensor, que deberá decidir si vuelve al país o continúa su carrera en Europa.

El nombre de River aparece como destino natural. El propio Otamendi nunca ocultó su simpatía por el club de Núñez y, con contrato próximo a finalizar, el escenario parece alinearse para un posible regreso. En el Millonario, hoy bajo la conducción de Eduardo Coudet, siguen de cerca cada movimiento.

A sus 38 años, el defensor atraviesa un presente sólido: es capitán del Benfica, titular en la Selección Argentina y mantiene una regularidad que lo sostiene en la elite. De hecho, el propio Mourinho destacó su vigencia: “Tiene una presencia constante, con muy pocas lesiones. Es un gran jugador”.

Mientras tanto, desde el club portugués no ocultan su intención de retenerlo, pero la decisión final ya no pasa por los dirigentes ni por el cuerpo técnico. El cierre de su carrera, el deseo personal y la posibilidad de volver al país pesan cada vez más.