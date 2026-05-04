En el último duelo que definía lugares a playoffs, Defensa y Justicia perdió 2-1 ante Gimnasia de Mendoza y se quedó afuera en la última jornada del Torneo Apertura. El Halcón fue el equipo que más tiempo conservó el invicto en el campeonato, pero con la derrota de hoy ante el Lobo llegó a las cinco caídas seguidas y no pudo acceder a octavos. Si bien arrancó ganando por el gol de Ayrton Portillo, el conjunto mendocino empató por Ezequiel Muñoz y terminó amargando a los de Florencio Varela con el tanto de Luciano Cingolani.

La chance del octavo lugar en la Zona A (incluso si ganaba por dos goles podía ser séptimo) se esfumó para el equipo de Mariano Soso, que no pudo sostener la ventaja y sumó su quinta derrota al hilo ante el Lobo, que ya estaba eliminado logró recuperarse de una tremenda derrota por 5-1 en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia. Así las cosas, el último de los 16 que estará en octavos es Unión de Santa Fe, que se enfrentará justamente al Azul del Parque.

Con esta derrota, el Halcón quedó afuera del torneo. Unión de Santa Fe conservó el octavo puesto del grupo. Además, quedó confirmado que River recibirá en octavos de final a San Lorenzo de Almagro, que precisaba que los de Varela no ganen por 2 goles de diferencia.

Gimnasia (M) 2-1 Defensa, los goles

El lateral del elenco visitante pasó al ataque y se encontró con el 1-0 para su equipo. Luego de una jugada sobre la izquierda que terminó con Juan Manuel Gutiérrez con un remate defectouso que cruzó el área, Portillo apareció por detrás de todos para conectar a la red y, hasta ahora, mandar a Defensa a octavos.

No obstante, el Lobo se fue acercando de a poco a fuerza de balones parados, y en uno de esos encontró la paridad. Un centro cerrado de Facundo Lencioni se desvió en el camino y dio en el palo, pero a la caza del rebote estaba Muñoz, que la mandó adentro anticipándose a todos y estableciendo el 1-1.

Ya en el segundo tiempo y en un contexto donde el duelo podía ser para cualquiera, un ataque directo puso en ventaja a Gimnasia (M) de la mano de dos ingresados en la segunda parte. Ignacio Sabatini la aguantó, fue hacia el medio y habilitó a Cingolani, que con el control se sacó de encima la marca y definió ante la salida de Christopher Fiermarín para decretar el 2-1 mendocino.

Formaciones

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Brian Andrada, Blas Armoa y Valentín Simoni . DT: Darío Franco.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Ayrton Portillo, Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Darío Cáceres; Aarón Molinas, Santiago Sosa Yung, César Pérez; Rubén Botta, Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Así llegan al duelo

No hay mañana para el Halcón, que llega a esta fecha con casi todos los resultados de su grupo puestos y sabiendo que la victoria es lo único que lo clasifica. Las cuatro derrotas al hilo frente a Instituto, Talleres, Independiente y Boca lo complicaron seriamente dejándolo noveno con 19 unidades, a dos de Unión, último que está clasificando.

Un triunfo por la mínima bastará para los de Mariano Soso, que desplazarían al Tatengue en el octavo lugar, pero el éxito por dos tantos de distancia lo pondrá séptimo y enfrentará a River en los playoffs. En cuanto a los que se presentarán buscando la clasificación a octavos, el DT no realizaría cambios pese a la última presentación donde Defensa cayó por 4-0 ante Boca en el Norberto Tomaghello.

Botta, uno de los nombres clave en Defensa para buscar los playoffs. (Foto: X @ClubDefensayJus)

Por el lado local, el objetivo es superar la terrible humillación sufrida ante Independiente Rivadavia en el clásico mendocino, que lo dejó sin chances de octavos de final. De cara al duelo, Franco Saavedra vio la roja ante Lepra y es baja, por lo que Matías Recalde lo reemplazará. Además, se prevé que Nahuel Barboza y Ulises Sánchez ingresen al equipo por Fermín Antonini y Blas Armoa respectivamente.