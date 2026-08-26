El último partido ante Racing Club de Avellaneda en El Cilindro, dejó a Boca Juniors con dos preocupaciones desde lo físico. Ayrton Costa y Milton Delgado debieron dejar la cancha durante el partido por distintas molestias musculares.

En las últimas horas, tras los estudios correspondientes, se confirmó la situación de cada uno. Y la conclusión es que hay una buena noticia y otra mala para Rodolfo Arruabarrena. :El volante solo tiene una contractura, pero el defensor ex Platense e Independiente de Avellaneda, Costa se desgarró el isquiotibial y además arrastra una pubalgia.

El zaguero tuvo una noche para el olvido en Avellaneda, en la que fue protagonista de la jugada que derivó en un penal para La Academia que Marcos Rojo cambió por gol, en el arranque del encuentro, y para colmo se lesionó minutos después. Sobre el cierre de esa primera mitad comenzó a sentir una molestia en el posterior y no salió a disputar el complemento. Facundo "Jagger" Herrera entró en su lugar.

Considerando que se trata de un desgarro, Costa estará al menos tres semanas fuera de las canchas aproximadamente, perdiéndose así una seguidilla clave para Boca: Lanús, Vélez por Copa Argentina, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con San Pablo.

Por el contrario, los estudios de Delgado generaron alivio en Boca tras el susto inicial. El volante fue reemplazado a los 56 minutos por Tomás Belmonte después de acusar una molestia en el isquiotibial. La preocupación al comienzo fue grande porque incluso tuvo que ingresar la camilla para retirarlo del campo de juego, pero al término del partido se dio a conocer que simplemente fue una contractura, tal como ratificaron los chequeos médicos.

Boca tendrá poco tiempo para recuperarse: apenas cuatro días. Por eso, Arruabarrena aguardará cómo evoluciona el Chelito a partir de este martes y en los días posteriores para empezar a proyectar el posible equipo ante el Granate. A priori, estaría en condiciones de jugar, aunque el entrenador deberá decidir si lo preserva.

En cuanto al segundo marcador central, ahí se presenta el principal problema: el entrenador ya tiene la baja de Marco Pellegrino, quien continúa recuperándose de su lesión y, en principio, tampoco llegaría al encuentro con Lanús. Ante Racing, Herrera tuvo que ingresar y respondió de buena manera, mostrando que puede ser una alternativa válida para el próximo compromiso.