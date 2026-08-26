En el Museo Nacional de Bellas Artes emplazado en el corazón de Parque Central de Neuquén capital el Torneo Regional Federal Amateur 2026 tuvo su presentación oficial en un acto que contó con la presencia de autoridades del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigentes del fútbol regional.

El certamen comenzará el próximo fin de semana (viernes 28, sábado 29 y domingo 30) con una nutrida participación de clubes zonales en búsqueda de los ascensos al Torneo Federal A 2027 y por las plazas que dará este campeonato al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027 que comenzará el año que viene.

La decisión de elegir a Neuquén como sede del lanzamiento fue una novedad ya que este tipo de actos se suelen realizar en el predio de la AFA en Ezeiza y no en el interior.

Así fue la presentación del Torneo Federal Regional Amateur 2026 en Neuquén

Esta elección refleja la estrecha relación entre la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) y el Consejo Federal. El secretario general del Consejo Federal, actualmente el "mandamás" en la estructura de AFA para las Ligas y clubes indirectamente afiliados y vicepresidente de la casa madre, el presidente de la Liga del Valle de Chubut con asiento en Trelew, Javier Treuque, uno de los que llegó a Neuquén.

Tal como se aseguró en todos los medios del Grupo Prima Multimedios, que no estarían presentes ni el presidente de AFA Claudio "Chiqui" Tapia o el tesorero o referente de la entidad el santiagueño Pablo Toviggino, ello ocurrió. Dirigentes arribados desde la Capital Federal remarcaron que nunca existió esa posibilidad.

El Regional Amateur comenzará el próximo fin de semana con la participación de 246 clubes a nivel nacional. Serán 5 neuquinos y 13 rionegrinos.

Los neuquinos que jugarán el torneo son: Independiente, Maronese, Río Grande, San Patricio del Chañar y Alianza.

Los rionegrinos son: Atlético Regina, La Amistad, Deportivo Roca, Unión de Allen, Cruz del Sur, Estudiantes Unidos, Puerto Moreno, Deportivo Darwin, Deportivo Beltrán, Sportsman, Independiente de Río Colorado y Talleres de San Antonio Oeste. También están los bonarenses Villalonga y Jorge Newbery de Carmen de Patagones que juegan en la liga rionegrina.

Javier Treuque pasó por Grito Sagrado en AM 550 La Primera

El dirigente chubutense remarcó que "este torneo tiene una cantidad importante de clubes y partidos, eso genera mucho trabajo, más allá del fútbol" y agregó y valoró "la dedicación de los dirigentes de los clubes patagónicos. Los dirigentes del interior y de la región hacen un esfuerzo grande para competir en estos torneos.Tenemos 42 participantes de la Patagonia, es la zona que más clubes tiene".

Consultado sobre la vuelta a un camperonato del estilo del desaparecido Torneo Federal B, hace 10 años y como será en el nuevo Torneo del Interior 2027 es un cambio de paradigma respecto a la decisión del 2018/2019 donde se creó el Regional Amateur.

Admitió que "no lo tomamos como un error, en ese momento no se podía realizar de esa manera. Hoy sentimos que se puede. Cuando asumimos teníamos más de dos torneos y la AFA no pasaba un buen momento. Ahora eso mejoró y se puede hacer de vuelta un torneo así", sostuvo finalmente.

Las otros dirigentes que estuvieron en el acto fueron el presidente de LiFuNe, Néstor Mingot, el gerente del Consejo Federal Marcelo Moure y Sergio Pezzotta, en representación de la Comisión de Árbitros del CF.

La presentación, se reafirmó que serán cuatro los ascensos al Torneo Federal A 2027 y doce al flamante creado Torneo Argentino del Interior que se mjugará el año venidero. Además, una vez finalizada la fase de grupos se habilitará la posibilidad de incorporar cuatro jugadores del Torneo Federal A 2026, actualmente en disputa.