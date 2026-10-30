La definición del Torneo Clausura 2026 empieza a jugarse también en las tablas. Con las últimas fechas por delante, los equipos de la Liga Profesional buscan asegurar su lugar entre los clasificados y mejorar su posición para llegar con ventaja a los playoffs.

Si la fase regular terminara hoy, el cuadro de octavos de final tendría varios enfrentamientos atractivos, con Boca y River en sectores diferentes y la posibilidad de que ambos avancen por caminos separados hacia una hipotética final. Argentinos Juniors, Rosario Central, Vélez e Instituto también aparecen entre los equipos mejor ubicados de sus respectivas zonas.

Sin embargo, el panorama todavía puede cambiar: los resultados de las jornadas restantes modificarán las posiciones y, con ellas, los cruces de eliminación directa.

Así quedarían los octavos de final del Clausura 2026

De acuerdo con las posiciones actuales, estos serían los enfrentamientos de la primera ronda de los playoffs:

Parte alta del cuadro

Instituto (1.º de la Zona A) vs. Huracán (8.º de la Zona B).

River (4.º de la Zona B) vs. Lanús (5.º de la Zona A).

Argentinos Juniors (2.º de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (7.º de la Zona A).

Boca (3.º de la Zona A) vs. Barracas Central (6.º de la Zona B).

Parte baja del cuadro

Rosario Central (1.º de la Zona B) vs. Independiente (8.º de la Zona A).

Defensa y Justicia (4.º de la Zona A) vs. Belgrano (5.º de la Zona B).

Vélez (2.º de la Zona A) vs. Sarmiento (7.º de la Zona B).

Gimnasia La Plata (3.º de la Zona B) vs. Newell's (6.º de la Zona A).

Cuándo se jugarían los playoffs del Clausura

El calendario previsto para la etapa decisiva del campeonato establece las siguientes fechas:

Octavos de final: fin de semana del 22 de noviembre.

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Los octavos, cuartos y semifinales se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. La final, en cambio, se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con ambas hinchadas.

En caso de empate durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad continúa, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

Qué obtiene el campeón del Clausura 2026

Además de quedarse con el título del segundo torneo del año, el campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

También disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura, en un encuentro programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con las últimas jornadas por delante, cada punto puede modificar el mapa de los playoffs. Boca, River y el resto de los aspirantes saben que no solo está en juego la clasificación: terminar mejor ubicado también puede resultar determinante para definir los cruces y jugar como local las primeras instancias de eliminación directa.