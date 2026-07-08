Cuartos de final del Mundial 2026: fechas y partidos confirmados

El Mundial 2026 entra en terreno de definiciones y los cuartos de final ya están definidos. La instancia se disputará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA.

La Selección Argentina escribió una de las páginas más emocionantes de este torneo al derrotar 3-2 a Egipto Mundial y se cruzará en la próxima instancia a Suiza, que por penales eliminó a Colombia.

Los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos — Jueves 9 de julio, 17.00 (Boston Stadium).

España vs. Bélgica — Viernes 10 de julio, 16.00 (Los Angeles Stadium).

Noruega vs. Inglaterra — Sábado 11 de julio, 18.00 (Miami Stadium).

Argentina vs. Suiza — Sábado 11 de julio, 22.00 (Kansas City Stadium)

Cómo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final se disputan a partido único. Como ocurre en todas las rondas eliminatorias, si un partido termina igualado luego de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Los vencedores de los dos primeros cruces se enfrentarán entre sí en una de las semifinales, mientras que los ganadores de las otras dos llaves protagonizarán la restante, en busca de un lugar en la gran final del certamen.