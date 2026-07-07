El triunfo de la Selección argentina ante Egipto dejó una emoción que no quedó limitada al estadio. Mirtha Legrand contó que, apenas terminó el partido, llamó a Celia Cuccitini y terminó protagonizando con la mamá de Lionel Messi una charla breve, íntima y atravesada por el llanto.

La conductora reveló el gesto en diálogo con PrimiciasYa, donde mostró cómo vivió una jornada cargada de nervios por el resultado y de alivio por la victoria. El contacto con Celia Messi Cuccitini llegó en caliente, cuando todavía estaba muy fresca la tensión del encuentro y la alegría por la clasificación argentina.

Antes de hablar de ese llamado, Mirtha Legrand reconoció que el partido la tuvo completamente pendiente. Al ser consultada sobre si había sentido miedo durante el desarrollo del encuentro, fue sincera: "Sí, sí, sí, tuve miedo. Pensaba: 'No los va a recibir nadie cuando vengan a Buenos Aires', porque había leído que un equipo que había perdido no los había recibido de vuelta".

La Chiqui también se mostró encantada con el rendimiento del equipo y, aunque destacó al plantel completo, volvió a rendirse ante el capitán argentino. "Messi, pero me gustaron todos. Estuvieron maravillosos. Me encantaron todos. Messi es el brujo, el brujo maravilloso", expresó, emocionada por lo que había visto dentro de la cancha.

El momento más íntimo llegó cuando Mirtha Legrand contó qué pasó después del final. "Hablé con la mamá de Messi, la felicidad, estaba llorando de emoción. Yo también lloré de emoción", reveló, dejando ver que la victoria también se vivió con enorme intensidad en el entorno familiar del futbolista.

La conversación no fue larga, pero sí lo suficientemente fuerte como para conmover a ambas. "Yo decía: 'Celia, te felicito'. Me decía: 'Te amo'. Era inmediatamente después, así que no podíamos mucho hablar. Ella lloraba y yo lloraba de emoción también", recordó Mirtha, al describir ese intercambio con Celia Cuccitini en medio de la euforia.

En esa misma charla con la prensa, la conductora fue consultada por la posibilidad de recibir alguna vez a Lionel Messi o a alguien de su familia en su histórica mesa. "No, nunca. No, no, no. Lo espero con los brazos abiertos, sería un placer enorme", aseguró. Así, el triunfo argentino dejó no solo festejos futboleros, sino también una postal sensible entre Mirtha y la mamá del capitán.