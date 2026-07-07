La Selección Argentina escribió una de las páginas más emocionantes de este Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Egipto en Atlanta después de estar dos goles abajo en el marcador. Con una remontada cargada de carácter, fútbol y corazón, el campeón del mundo se metió en los cuartos de final y mantiene intacto el sueño de defender la corona conquistada en Qatar.

Después de una clasificación que hizo vibrar a millones de hinchas, la Albiceleste ya sabe cuándo volverá a jugar y quiénes son los posibles rivales que aparecen en el horizonte de la Copa del Mundo.

El próximo compromiso será el sábado 11 de julio a las 22 horas, en Kansas City, por los cuartos de final. Allí, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, encuentro que definirá al próximo obstáculo en el camino argentino.

La clasificación ante Egipto dejó una inyección anímica enorme para un equipo que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. Con Lionel Messi como bandera, pero también con figuras como Cristian Romero, Enzo Fernández y Emiliano Martínez, Argentina buscará dar un nuevo paso hacia la gloria.

Hasta el momento, el recorrido albiceleste en el Mundial ha sido impecable. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos y luego superó dos exigentes cruces de eliminación directa para instalarse entre los ocho mejores seleccionados del planeta.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

Fase de grupos

• Argentina 3-0 Argelia

• Argentina 2-0 Austria

• Argentina 3-1 Jordania

Fase eliminatoria

• Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde

• Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto

Si logra superar los cuartos de final, la Selección volverá a jugar el miércoles 15 de julio a las 16 horas en Atlanta por las semifinales.

Y si el sueño continúa, la gran cita llegará el domingo 19 de julio a las 16 horas en Nueva Jersey, escenario reservado para la final del Mundial 2026.

A tres partidos de una nueva estrella, Argentina sigue avanzando. Después de una noche épica ante Egipto, la ilusión volvió a dispararse y el objetivo está más vivo que nunca: defender el título y volver a hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.