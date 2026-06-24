Luego de una jornada con duelos en simultáneo, quedaron definidas las posiciones del Grupo B del Mundial 2026. En el mano a mano por la primera plaza, Suiza venció 2-1 a Canadá y terminó primero, a pesar de que los canadienses contaban con la ventaja de que el empate los dejaba en la cima de la tabla. En el otro partido, Bosnia-Herzegovina hizo su tarea y venció 3-1 a Qatar para colocarse como tercero y esperará para entrar entre los ocho que avanzan a 16vos terminando en esa colocación.

En el cara a cara por la punta del grupo, todo pasó en el segundo tiempo. Con 10 minutos arrasadores, Suiza terminó concretando la victoria por los tantos de Johan Manzambi y Rubén Vargas. A pesar de que Canadá descontó a través de Promise David e hizo sufrir hasta el final a los helvéticos, no pudo arrebatarles el primer lugar. Así es que los suizos suman 7 unidades y esperarán por su rival de la siguiente fase, al que enfrentarán el viernes 3 de julio a las 12 de Argentina. Los locales, por su parte, jugarán el domingo, también ante un oponente a confirmar.

Vargas, uno de los hombres clave en la clasificación de Suiza. (Foto: Instagram @swissnatimen)

Por su parte, Bosnia hizo lo suyo y ahora espera. Luego de varias chances malogradas, Kerim Alajbegovic abrió el camino para los balcánicos con un golazo. Luego, Sultan Al-Brake, en contra y Ermin Mahmic redondearon el triunfo, que había tenido el transitorio descuento de Hassan Al Haydos por parte del seleccionado catarí, que se va eliminado pero al menos cosechó el primer punto de su historia. Ahora, los bosnios deberán esperar resultados de otros grupos para saber si jugarán o no sus primeros mata-mata mundialistas.

Tabla del Grupo B