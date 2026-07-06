España volvió a cruzarse con Portugal en un Mundial y el desenlace volvió a favorecer a La Roja. En la Copa del Mundo 2026, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente eliminó al equipo portugués en los octavos de final, repitiendo una coincidencia que despierta recuerdos imborrables: el mismo cruce y la misma instancia en la que comenzó el camino hacia la primera estrella mundialista española.

Al igual que ocurrió en Sudáfrica 2010, España se impuso por 1-0 ante Portugal. En aquella histórica edición, el héroe fue David Villa, autor del único gol que permitió avanzar a La Roja hacia una campaña inolvidable que terminaría con el título mundial. Catorce años después, el protagonista cambió de nombre, pero el resultado volvió a ser el mismo: Mikel Merino apareció en el tramo final del partido para marcar el tanto de la clasificación y dejar nuevamente a los portugueses fuera del torneo.

El duelo entre España y Portugal volvió a confirmar por qué se convirtió en uno de los grandes clásicos del fútbol internacional. Más allá de la cercanía geográfica y la histórica rivalidad entre ambas selecciones, cada enfrentamiento reciente estuvo cargado de tensión, figuras de primer nivel y momentos que quedaron en la memoria de los hinchas.

En los últimos años, ambos equipos protagonizaron partidos de enorme intensidad. El recordado empate 3-3 en el Mundial de Rusia 2018, con un triplete de Cristiano Ronaldo, quedó como uno de los encuentros más emocionantes de aquella Copa del Mundo. También hubo cruces en la UEFA Nations League, donde volvieron a medirse con títulos y objetivos importantes en juego.

Para Portugal, el partido tenía además un significado especial por tratarse del último Mundial de Cristiano Ronaldo. A los 41 años, el capitán luso buscaba extender su sueño mundialista y perseguía el único gran trofeo que faltó en su extraordinaria carrera. Sin embargo, España volvió a aparecer como una barrera en el camino portugués y terminó escribiendo otro capítulo de esta particular historia.

La coincidencia con 2010 alimenta la ilusión española. Hace 16 años, una victoria ante Portugal en octavos fue el primer paso hacia la conquista de Sudáfrica, donde La Roja levantó por primera vez la Copa del Mundo tras vencer a Países Bajos en la final.

Ahora, con un equipo renovado y una generación encabezada por jóvenes talentos, España intentará que la historia vuelva a repetirse. El triunfo ante Portugal ya forma parte de una curiosa estadística, pero el objetivo de Luis de la Fuente y sus jugadores es mucho más ambicioso: seguir avanzando y volver a pelear por la gloria máxima.