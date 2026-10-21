La vivienda de Leandro Paredes en un exclusivo country de la zona sur del conurbano bonaerense sufrió un incendio que generó preocupación. El episodio ocurrió este jueves en el barrio privado Saint Thomas Este-Oeste, ubicado en Esteban Echeverría, donde el fuego se habría originado en el sector de un entrepiso en el que funcionaba una caldera.

De acuerdo con la información publicada por Olé, los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría intervinieron para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otros sectores de la propiedad. El siniestro ocasionó daños materiales, aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el estado de cada ambiente.

Mientras se intenta determinar el alcance de los destrozos, algunas fotografías que el futbolista y su esposa, Camila Galante, habían publicado en sus redes sociales permiten conocer distintos rincones de la casa. Las imágenes muestran una construcción de estilo contemporáneo, con ambientes espaciosos y una decoración sobria, en la que predominan los colores neutros y los materiales naturales.

¿Qué pasó con la casa de Paredes?

Uno de los espacios que más se destaca es el living, equipado con un amplio sillón de tonalidad clara, almohadones y una mesa ratona con superficie de mármol. Un espejo de grandes dimensiones aporta protagonismo a la decoración, mientras que las luces cálidas generan una atmósfera acogedora y acompañan la estética elegante elegida para el ambiente.

La madera también tiene un papel importante en el diseño interior. En otra de las imágenes se observa una pared revestida con listones verticales que aportan textura y calidez. Frente a ella, un sillón circular de gran tamaño, también en un tono claro, refuerza la combinación de líneas modernas y elementos pensados para priorizar la comodidad.

Los detalles decorativos completan la identidad de la vivienda. Entre los objetos que aparecen en las publicaciones se encuentran libros, fotografías enmarcadas, velas y jarrones, ubicados sobre muebles y estanterías. A su vez, los ventanales amplios y las cortinas de colores suaves permiten aprovechar la entrada de luz natural, un recurso que contribuye a destacar la amplitud de los espacios.

¿Qué pasó con la casa de Paredes?

¿Qué pasó con la casa de Paredes?

En esa propiedad, Leandro Paredes comparte su vida cotidiana con Camila Galante y sus tres hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro. Sin embargo, desde el Destacamento N.º 2 de Esteban Echeverría no brindaron información sobre quiénes se encontraban en el domicilio cuando comenzó el fuego, por lo que ese aspecto continúa sin aclararse públicamente.

Hasta el momento, ni el mediocampista de la Selección argentina ni su esposa realizaron declaraciones públicas sobre lo sucedido. Mientras se esperan novedades acerca de los daños ocasionados por el incendio, las fotografías difundidas con anterioridad ofrecen una mirada al interior de una vivienda caracterizada por sus espacios amplios, la iluminación natural y una decoración moderna.

¿Qué pasó con la casa de Paredes?