Cuatro partidos, cuatro victorias. Leandro Paredes convirtió al mítico estadio de Río de Janeiro en un escenario de festejos: ganó cada vez que le tocó jugar allí y sumó una nueva página dorada con Boca, que se metió en la final de la Copa sudamericana.

El mediocampista xeneize volvió a celebrar en territorio brasileño. Su historial en el Maracaná es perfecto, una marca que combina sus actuaciones con la Selección Argentina y su reciente triunfo con Boca, el primero con la azul y oro.

Sus primeras presentaciones fueron con la camiseta de la selección en Copa América, en el 2019 donde superó a Venezuela por 2-0, en los cuartos de final de la competencia donde Argentina terminaría en la tercera colocación.

Campeón de la Copa América 2021 en el Maracaná.

Posteriormente llegó nuevamente la Competencia continental y la gran final de la competencia, pero del 2021, donde Argentina derrotó a Brasil por 1-0 y se coronó campeón, cortando una extensa racha sin títulos, e iniciando una era consagratoria en el ciclo de Lionel Scaloni.

El tercer episodio ocurrió en el 2023, esta vez por Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Estados Unidos, Canadá, México, donde Argentina derrotó por la mínima a Brasil con gol de Otamendi de cabeza, siendo la primera vez que el elenco albiceleste festeje en suelo brasilero por dicha competencia.

El triunfo 3-1 ante el Vasco da Gama, y el gol que le dio la clasificación al Xeneize, fue la cuarta y más consagratoria a nivel personal para el mediocampista y capitán de Boca.

Ahora, Boca espera rival para la gran definición, que saldrá esta noche entre Montevideo City torque vs Atlético Mineiro. La definición será el sábado 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.