Denuncian a la AFA y a Vaporesso por promocionar vapeadores con figuras de la Selección

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), junto a otras organizaciones de la sociedad civil, presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud de la Nación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa Vaporesso por la campaña “Move Beyond Ordinary”, que utiliza imágenes de los jugadores Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández para promocionar vapeadores y otros productos con nicotina. La presentación se realizó luego de las investigaciones de la producción periodística de Chequeado sobre el acuerdo comercial entre la AFA y la compañía.

Fundeps -junto a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la Asociación Argentina de Tabacología (ASAT), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina) y la Unión Antitabáquica Argentina (UATA)- solicitó el cese inmediato de la campaña, la eliminación de todos sus contenidos digitales, la rescisión del acuerdo comercial y la aplicación de sanciones por infracciones a la Ley Nacional de Control del Tabaco.

En marzo, Chequeado publicó que la AFA había firmado un acuerdo con Vaporesso -la marca de cigarrillos electrónicos fundada en 2015, propiedad de la empresa Smoore International, con sede en Shenzhen, China- para convertirla en sponsor regional de la Selección argentina, pese a que se trataba de productos cuya comercialización y publicidad estaban prohibidas en el país en ese momento.

La campaña, denominada “Move Beyond Ordinary”, incluye publicaciones en redes sociales, un video con imágenes de la Selección argentina, sorteos de camisetas, un concurso para ganar entradas al Mundial de Fútbol 2026 y la incorporación del logo de Vaporesso en el sitio oficial de la AFA como sponsor regional. Luego de la publicación de este medio, la AFA eliminó de su sitio oficial el logo de Vaporesso y borró el posteo en redes sociales en el que anunciaba el acuerdo. Sin embargo, la campaña continúa activa en los canales digitales de la empresa y sigue siendo accesible desde la Argentina.

Por qué la campaña es ilegal

La Ley Nacional de Control de Tabaco (Nº 26.687) prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y nicotina, incluyendo cigarrillos electrónicos, en cualquier medio de difusión, plataformas digitales o eventos públicos. Esta prohibición se mantiene plenamente vigente con la nueva regulación del Ministerio de Salud que, si bien habilita la comercialización de cigarrillos electrónicos, no levanta las restricciones de publicidad y patrocinio.

Además, la campaña comenzó el 18 de marzo de 2026, cuando la disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estaba plenamente vigente y prohibía categóricamente la comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos. La derogación posterior no extingue la responsabilidad por las infracciones ya cometidas.

Además, según las organizaciones que presentaron la denuncia, utilizar ídolos deportivos y los símbolos de la selección campeona del mundo para promocionar productos nocivos para la salud constituye una práctica abusiva y engañosa que viola la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y contraviene tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Que una marca de vapers sea sponsor de la Selección Argentina y use la imagen de Messi para venderles sus productos a adolescentes es ilegal, y es también un ejemplo muy claro de lo que venimos denunciando hace años: la industria viola sistemáticamente la ley ante un Estado que no controla ni sanciona”, explicó Laura Fons, abogada del área de Salud de Fundeps.

Y agregó: “Desde que se sancionó la Ley 26.687, el Estado no aplicó ni una sola sanción por incumplimiento. Eso nos lleva a la pregunta que el Ministerio de Salud no responde: si no pudieron fiscalizar una prohibición simple durante 15 años, ¿cómo van a fiscalizar ahora que habilitaron la venta de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado?”.

Los famosos y cuestionados vapeadores

Qué pide la denuncia

La suspensión inmediata de la campaña y la remoción de sus contenidos en redes sociales y sitios web.

La rescisión del acuerdo comercial entre la AFA y Vaporesso “por ser ilegal”.

La aplicación de sanciones a ambas entidades por las infracciones cometidas a la Ley 26.687 y la normativa concordante.

Se adopten medidas para prevenir futuras campañas de patrocinio de productos con nicotina.