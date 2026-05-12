Con el objetivo de continuar fortaleciendo el entramado social y deportivo de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa presentó una nueva etapa del programa “Clubes Sociales”, una iniciativa que acompaña a instituciones deportivas mediante aportes económicos destinados a infraestructura, equipamiento y mejoras edilicias.

Con esta nueva entrega de aportes, la inversión total del programa supera los $6.000 millones, beneficiando a más de 100 clubes de todo el territorio neuquino y reafirmando el compromiso del Gobierno con el deporte social y comunitario.

El programa se consolidó como una política pública estratégica que reconoce el rol central de los clubes como espacios de contención, inclusión y desarrollo, especialmente en barrios y localidades donde el acceso a propuestas deportivas y recreativas resulta limitado.

En su discurso, Figueroa remarcó que “desde que nos tocó hacernos cargo del gobierno cambiamos muchas cosas” y aseguró que todo lo que se hace desde su gestión “para que exista actividad económica, nos vaya bien y mejorar los ratios” tiene como objetivo central “llegar a la gente”. “Ese es el camino que debemos construir y estamos día a día invirtiendo el tiempo, las ideas y el foco en eso”, añadió.

“Para nosotros era muy importante que la Provincia crezca en forma equilibrada”, sostuvo el mandatario y aseveró que “cada inversión pública que hacemos desde el Estado tiene que ver con eso”.

Dijo que desde el Ejecutivo se puso en marcha un plan para desarrollar infraestructura deportiva en toda la Provincia. “Queremos llegar este año a tener 16 gimnasios en ejecución”, comentó y explicó que también se prevé iniciar en 2026 las obras de al menos cuatro natatorios de los siete comprometidos. “Y queremos comenzar en Neuquén capital el primer natatorio olímpico de la Provincia”, agregó.

Figueroa defendió la metodología que se empleó para la entrega de los aportes porque cada uno de los clubes define qué obras se ejecutan o qué equipamiento se adquiere. Lo diferenció de las decisiones que se tomaban en otras gestiones sin consultar con los dirigentes o socios de las instituciones. “La infraestructura terminaba quedando muchas veces subutilizada”, señaló.

“Hay que hacer canchitas de fútbol, pero hay que hacerlas de manera planificada e invertir de la manera correcta, no donde se le ocurre a alguien tener un impulso”, puntualizó y ejemplificó: “Hay una canchita que nunca vi un chico arriba, una de las hechas por el interior. No cometamos ese error, hagamos las inversiones que hay que hacer”.

Expresó que “no hay nadie mejor” que los clubes para definir las inversiones que se deben hacer. Dijo que “para eso también nos tenemos que preparar” y agregó que “por eso son importantes las herramientas que estamos dando en la formación” de dirigentes deportivos y entrenadores.

“No es menor una inversión de $6.000 millones”, indicó el Gobernador y aseguró que “ninguna otra provincia del país lo hace”. “Los neuquinos hemos construido un ecosistema de vida social que tiene que ver con la importancia que deben tener los clubes, y tenemos que acentuar este trabajo”, añadió.

Figueroa consideró que “tenemos que ir generando el crecimiento equilibrado de los clubes. No podemos beneficiar al que me cae bien o al que me insiste más, sino que debemos ser justos y llegar a cada uno de los lugares”.

Además, adelantó que antes de fin de año se presentará una nueva etapa del programa para todos los clubes, “con lo cual es importante que toda la ejecución de obras la realicen rápidamente”.

También destacó el “efecto multiplicador” de los aportes del Gobierno, porque las familias, los dirigentes y los socios de los clubes se involucran “y terminan haciendo obras mucho más grandes”. “Eso es porque en el club existe pertenencia”, indicó.

“Son un pilar fundamental, los necesitamos y queremos trabajar juntos”, señaló el mandatario y les pidió a los dirigentes de los clubes que brinden becas a niños y jóvenes que no puedan pagar las cuotas sociales. “Ojalá entre todos podamos valorar lo que hemos logrado y lo podamos seguir cuidando. Muchísimas gracias y a invertir bien cada uno de los fondos, que sé que lo están haciendo”, concluyó.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz destacó que los clubes de la Argentina “han sobrevivido a corralitos, pandemias, hiperinflación y un montón de crisis”. “Detrás de ellos hay mucho esfuerzo, trabajo, responsabilidad compartida y sentido de pertenencia. Es ahí donde creemos que el Estado tiene que estar presente”, aseguró.

“Los clubes generan impacto en nuestras comunidades, nuestros jóvenes y nuestros chicos. Son espacios de contención, inclusión y prevención”, expresó y remarcó que de los 92 clubes que ya recibieron su aporte en 2024 y 2025, “el 97% han rendido satisfactoriamente. Es un aporte no reintegrable, pero sí rendible”.

La ministra consideró que “lo más importante de este programa es que se forma un círculo virtuoso”, porque a partir del aporte provincial las instituciones “lo tienen que devolver a la comunidad a través de becas sociales”.

“Todos tienen socios que no pueden afrontar el pago de las cuotas y es por eso que el club los acompaña. Esto es lo que les solicitamos”, dijo y agregó: “También que haya más actividades deportivas, que haya más contención y que nos presten las instalaciones para que podamos desarrollar actividades”.

Por su parte, la presidenta del Club Güemes de Chos Malal, María Agustina Parada expresó su emoción por la incorporación de la institución al programa provincial y “poder hacer esto, que tanto anhelamos y deseamos para tener el predio”.

“Este terreno representa mucho más que un espacio físico. Es un sueño de nuestros jóvenes que vienen esperando desde hace mucho tiempo una ilusión construida con esfuerzo, compromiso y esperanza”, indicó la presidenta y agradeció al Gobernador porque “siempre estuvo presente en los momentos que lo requerimos”.

“Esta enorme ayuda económica que llega para nuestro club y para toda nuestra comunidad nos llena de felicidad y de emoción”, señaló y expresó que el acompañamiento del Gobierno “es una muestra de compromiso con el interior y con nuestros jóvenes”.

Finalmente, el presidente de la Asociación Recreativa La Ribera, Fabián Parra expresó su agradecimiento con el Ejecutivo y explicó que se trata del segundo aporte que recibe la entidad que encabeza. “Fuimos beneficiados en un primer momento con un aporte recibido, que lo implementamos y trabajamos fuerte en un SUM que necesitábamos en nuestra cancha de hockey”, dijo.

Comentó que “volcamos todo el esfuerzo en el SUM y hoy podemos decir que tenemos el 50% ya terminado”. Además, expresó que “ya se está usando porque hicimos rendir el dinero y pudimos techarlo y colocarle todas las aberturas”. Informó que el segundo desembolso que recibirán ahora lo utilizarán para las terminaciones, como pisos, baños y duchas.



