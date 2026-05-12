Por el nuevo aniversario de Plaza Huincul, el fin de semana pasado se llevó adelante un torneo de newcom categoría mixto +60 que convocó a equipos y jugadores de diferentes puntos de la provincia en una jornada marcada por el compañerismo y la participación. La actividad fue organizada de manera conjunta por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes y la municipalidad de Plaza Huincul.

Ocho equipos participaron del torneo de newcom +60 en Huincul

La competencia reunió a ocho equipos y cerca de 140 participantes provenientes de Rincón de los Sauces, Picún Leufú, Zapala, Neuquén, Plaza Huincul y Cutral Co, en una propuesta que promueve la integración, el encuentro y la actividad física para personas mayores. El equipo Toki, de la ciudad de Neuquén capital, se consagró campeón del certamen tras una destacada actuación a lo largo de la competencia.

La secretaria de Deportes María Fernanda Villone, destacó “la importancia de seguir generando espacios de encuentro para las personas mayores, promoviendo hábitos saludables a través del deporte”. Además, remarcó que “el crecimiento del newcom en toda la provincia refleja el compromiso de las comunidades y el acompañamiento permanente a este tipo de iniciativas”.

Toki, el campeón del, certamen, equipo de la capital neuquina

Julio Ruiz, integrante del equipo campeón Toki, reconoció que “vivimos una jornada espectacular, compartiendo con grandes equipos que nos recibieron de la mejor manera y disfrutando de un torneo que nos permitió encontrarnos a través del deporte. Para nosotros estos espacios son muy importantes porque fomentan la participación, el compañerismo y la posibilidad de seguir disfrutando de la actividad física en un ambiente de camaradería y amistad”.

Durante el torneo también se reconoció a jugadores y jugadoras de Plaza Huincul por su trayectoria y compromiso con la disciplina, destacando el crecimiento sostenido del newcom en la región.