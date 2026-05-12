Por el nuevo aniversario de Plaza Huincul, el fin de semana pasado se llevó adelante un torneo de newcom categoría mixto +60 que convocó a equipos y jugadores de diferentes puntos de la provincia en una jornada marcada por el compañerismo y la participación. La actividad fue organizada de manera conjunta por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes y la municipalidad de Plaza Huincul.
Ocho equipos participaron del torneo de newcom +60 en Huincul
La competencia reunió a ocho equipos y cerca de 140 participantes provenientes de Rincón de los Sauces, Picún Leufú, Zapala, Neuquén, Plaza Huincul y Cutral Co, en una propuesta que promueve la integración, el encuentro y la actividad física para personas mayores. El equipo Toki, de la ciudad de Neuquén capital, se consagró campeón del certamen tras una destacada actuación a lo largo de la competencia.
La secretaria de Deportes María Fernanda Villone, destacó “la importancia de seguir generando espacios de encuentro para las personas mayores, promoviendo hábitos saludables a través del deporte”. Además, remarcó que “el crecimiento del newcom en toda la provincia refleja el compromiso de las comunidades y el acompañamiento permanente a este tipo de iniciativas”.
Julio Ruiz, integrante del equipo campeón Toki, reconoció que “vivimos una jornada espectacular, compartiendo con grandes equipos que nos recibieron de la mejor manera y disfrutando de un torneo que nos permitió encontrarnos a través del deporte. Para nosotros estos espacios son muy importantes porque fomentan la participación, el compañerismo y la posibilidad de seguir disfrutando de la actividad física en un ambiente de camaradería y amistad”.
Durante el torneo también se reconoció a jugadores y jugadoras de Plaza Huincul por su trayectoria y compromiso con la disciplina, destacando el crecimiento sostenido del newcom en la región.