Federico Beligoy compra departamento en Villa Devoto por 490 mil dólares

El director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, compró junto a su esposa, Andrea Rosa Cordero, un lujoso departamento a estrenar y dos cocheras en Villa Devoto por 490.000 dólares, según una investigación. La operación se concretó una semana antes de que el dirigente viajara al Mundial 2026, según una investigación respaldada por documentos del Registro de la Propiedad Inmueble.

El inmueble forma parte de un complejo finalizado en 2024 sobre la calle Pedro Morán al 4400 y, aunque la inscripción oficial consigna la propiedad en los pisos 4 y 5 con 380,28 metros cuadrados, el edificio carece de quinto nivel, según publicaron varios medios de prensa capitalinos.

En el cuarto piso existen dos unidades con terraza: una de 245,1 metros cuadrados y otra de 398,1 metros cuadrados, cifra próxima a la declarada por el titular arbitral. El precio abonado representa unos 1.650 dólares por metro cuadrado, una cifra muy inferior a los 4.000 dólares que pide la constructora por propiedades similares y a las tasaciones del sector, que oscilan entre 2.800 y 5.000 dólares.

Esta transacción se suma a un antecedente en La Plata, donde Beligoy pagó 261.490 dólares por dos departamentos inconclusos que nunca recibió. Un vez finalizado su trabajo cómo árbitro internacional, Beligoy comenzó a liderar la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) con mandato hasta 2028 bajo el respaldo del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Además, Beligoy registra una actividad como accionista en firmas de calzado y publicidad deportiva pero su patrimonio genera polémica mientras enfrenta severos cuestionamientos de los clubes por su gestión y por las designaciones a dedo expuestas en chats con Juan Pablo Beacon, investigado por lavado de dinero.