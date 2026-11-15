En la definición del primer nuevo miembro de la Liga Profesional en 2027, Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la gran final de la Primera Nacional 2026 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El Tomba logró su vuelta inmediata a la máxima categoría tras descender en 2025 y se impuso con los tantos de Esteban Burgos, de penal, Axel Rodríguez y Martín Pino ante un Lechero que descontó con un gran remate de Marcos Enrique pero no pudo lograr el objetivo de llegar por primera vez en su historia en Primera División.

De esta manera, exactamente 365 días después de su descenso, el Tomba recuperó su lugar en la máxima categoría. El conjunto mendocino consiguió quedarse con el primer puesto de la Zona A con 66 puntos en la última fecha para sacar de la cima a Ferro, quien se perfilaba como el candidato, en una definición dramática: derrotó 2-1 a Almirante Brown con un gol de Diego Viera en tiempo de descuento y aprovechó el empate del conjunto porteño ante Acassuso para meterse en la final por diferencia de gol. Hoy, en el mata-mata, venció con contundencia a un Tristán Suárez que pese al descuento no pudo emparejar el duelo.

Con una gran campaña, Godoy Cruz logró en Córdoba el tan ansiado regreso a Primera.

Los de Pablo De Muner, cuya llegada fue determinante para cambiar el rumbo del equipo después de un comienzo irregular, pegaron primero con el penal que convirtió Burgos para luego ampliar por intermedio de Axel Rodríguez, uno de los dos goleadores, en tanto que Pino, ya en el segundo tiempo, encaminó la historia que se había puesto algo incierta tras el descuento de Enrique. De esta forma, los mendocinos vuelven a ser de Primera concretando el tercer ascenso de su historia, alcanzando por segunda vez en el título de la segunda categoría, como ocurrió con la Primera B Nacional en 2006.

Godoy Cruz 3-1 Tristán Suárez, los goles

La apertura del marcador en la final llegó apenas a los diez minutos gracias a un tiro desde los doce pasos. En una jugada preparada de un tiro libre, Axel Rodríguez fue derribado por un defensor desde atrás y Nicolás Ramírez sancionó penal inmediatamente. El que se hizo cargo fue el expermientado Burgos, que engañó al arquero Joaquín Bigo y estableció el 1-0.

Recién pasaba la media hora de partido cuando, en su primer córner del encuentro, Godoy Cruz consiguió ampliar la ventaja. Martín Pino ganó de cabeza por el segundo palo y Axel Rodríguez desvió la trayectoria del testazo de su compañero, descolocando al arquero para marcar el segundo de los mendocinos.

Pese a los dos goles recibidos, Tristán Suárez reaccionó y consiguió descontar a cinco minutos del descanso. Una buena acción de derecha izquierda terminó con un pase atrás de Nicolás Fernández para un Enrique que no dudó en patear desde lejos. El derechazo del volante viajó directo al palo lejano de Juan Strumia ante la estirada del arquero, que nada pudo hacer.

Cerca de los veinte minutos del complemento, llegó el tanto que comenzó a encaminar la historia para Godoy Cruz. El ingresado Santiago Martinez metió una larga conducción que culminó habilitando a Pino, que remató por abajo y venció a un Bigo de floja resistencia para establecer el 3-1.

Formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Manuel Guillén, Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Kevin Colli, Nicolás Fernández; Diego Becker, Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

TV: LPF Play.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Nicolás Ramírez.