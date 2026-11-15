Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, hizo valer el 1 a 0 de la ida como local y luego de empatar sin goles en el Mundialista de Mar del Plata ante Alvarado se clasificó a las semifinales de la Reválida en el Torneo Federal A.

Hubo clima caliente en el José María Minella, los dos entrenadres fueron expulsados, y en el comienzo todo se vio demorado porque el juez principal, Diego Novelli, negaba su ingreso al campo de juego acusando el ingreso de hinchas locales a su vestuario.

Por ránking, y más allá que aún resta definirse una llave, los santiagueños serán los próximos rivales de Cipolletti, en un playoff que se pondrá en marcha el fin de semana en el Noroeste y se definirá en 15 días en La Visera.

El Albinegro volverá a contar con ventaja deportiva, es decir que empatando ambos compromisos será finalista, pero resta mucho por jugar y se convierte en un nuevo desafío.

Douglas Haig, que terminó empatando en Chivilcoy 2 a 2 ante Gimnasia, también sigue en carrera por el ascenso por la victoria 1 a 0 de local en Pergamino. Su rival saldrá del mano a mano entre Olimpo y Kimberly de Mar del Plata que se disptuará el martes en Bahía Blanca. La ida fue 1 a 1 en la Costa Atlántica.

Logística costosa

A lo deportivo, el club albinegro sumará otra onerosa logística. Viene de viajar en avión a Salta y ahora deberá agudizar el ingenio para recorrer los 1.545 kilómetros de distancia entre el Alto Valle y la ciudad de La Banda.

Pensando en ese compromiso, el técnico de los rionegrinos, Fabián Enríquez, recuperaría a Gonzalo Lucero en mitad de cancha.