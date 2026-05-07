Shakira vuelve a quedar asociada a una de las escenas más grandes del fútbol internacional. La cantante colombiana confirmó que prepara “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, y el anuncio despertó una expectativa inmediata por su historia previa con este tipo de eventos.

El dato no pasó inadvertido porque Shakira ya tiene un lugar propio en la memoria musical de las Copas del Mundo. Su nombre sigue ligado al fenómeno de “Waka Waka”, el tema que acompañó Sudáfrica 2010 y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las canciones más recordadas del torneo.

Esta vez, la artista eligió mostrar un primer adelanto desde un escenario cargado de simbolismo. En el video que compartió en sus redes se la ve en el Maracaná de Río de Janeiro, rodeada de bailarines y de elementos vinculados a distintos Mundiales, mientras suena un fragmento de la nueva canción.

La fecha de estreno también quedó confirmada. “Dai Dai” se lanzará oficialmente el 14 de mayo y contará con la participación de Burna Boy, el artista nigeriano que sumará una impronta africana a una propuesta pensada para tener alcance global. Ese cruce musical ya empezó a generar comentarios entre los fanáticos.

El regreso de Shakira al universo mundialista llega en un contexto especial. La Copa del Mundo 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en una edición histórica por realizarse por primera vez en tres países y por contar con un formato ampliado que reunirá a más selecciones.

El adelanto dejó entrever una estética festiva, multicultural y con una fuerte presencia coreográfica, en línea con el espíritu que suele buscar FIFA para sus canciones oficiales. La combinación entre ritmo, imágenes de archivo y puesta visual volvió a activar la comparación inevitable con sus trabajos anteriores para el fútbol.

Aunque todavía falta escuchar la canción completa, el impacto del anuncio ya instaló a Shakira como una de las figuras centrales de la previa mundialista. Con “Dai Dai”, la colombiana buscará repetir esa conexión masiva que alguna vez convirtió a “Waka Waka” en un himno global.