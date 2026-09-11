Jornadas deportivas en comunidades mapuches de Neuquén

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura continúa llevando propuestas recreativas y deportivas a distintos puntos del territorio neuquino, con una mirada federal que busca conocer las necesidades de cada comunidad y construir, junto con sus referentes, nuevas oportunidades de participación y formación.

En esta oportunidad, las jornadas multideportivas se desarrollaron en la comunidad Mellao Morales, en el paraje Huarenchenque, y en la comunidad Catalán, en el paraje Lonco Luan, con la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

En cada encuentro participaron aproximadamente entre 70 y 80 personas, generando espacios donde las familias pudieron compartir más allá de las actividades cotidianas y encontrarse a través del juego, la recreación y el deporte.

La propuesta forma parte del trabajo que la secretaría de Deportes de la provincia viene desarrollando junto con comunidades mapuches mediante distintas clínicas y actividades deportivas, con el objetivo de fortalecer los vínculos, llegar a las zonas rurales y articular acciones con instituciones y referentes locales. Durante las jornadas también tuvieron un lugar destacado la cultura, las tradiciones y los juegos ancestrales de las comunidades, entendiendo al deporte como una herramienta de encuentro e intercambio entre generaciones y comunidades.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la importancia de sostener una política deportiva con presencia en todo el territorio y explicó que el trabajo se construye a partir de las necesidades que plantean las propias comunidades. “La definición de roles en nuestros equipos de trabajo tiene un objetivo claro: garantizar una distribución estratégica por todo el territorio neuquino. El gobernador fue clave al definir al deporte y a la educación como dos pilares fundamentales”, expresó.

En este sentido, remarcó que las políticas deportivas deben construirse de manera federal: “La política deportiva no se impone desde Neuquén capital, sino que se construye desde el interior. Son los propios ciudadanos quienes proponen las disciplinas y ahí es donde el equipo interviene para dar respuesta”. Villone también puso en valor el aporte de las comunidades como protagonistas de este proceso y destacó el intercambio cultural generado a través del deporte. “Cada institución aporta lo suyo; bajo esa línea seguiremos formando a más jóvenes para que el deporte sea raíz en el territorio”, concluyó.

Más propuestas para fortalecer a los referentes

A partir de esta experiencia, la secretaría de Deportes proyecta continuar con clínicas formativas en distintas disciplinas, como vóley y fútbol, destinadas a brindar herramientas básicas a los coordinadores y referentes deportivos de cada comunidad.

El objetivo es que puedan fortalecer su tarea y desarrollar propuestas deportivas de manera sostenida, acompañando los procesos de participación y formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Para Mario Mellao, referente de la comunidad Mellao Morales, la jornada representó un momento especial para toda la comunidad. “Vivimos una actividad hermosa y me guardo en el corazón una alegría inmensa. Estoy profundamente agradecido con los chicos, con las familias y con toda la gente que nos acompañó”, expresó.

Además, agradeció el acompañamiento y destacó el impacto que tuvo la propuesta en la comunidad: “Fue un momento verdaderamente único, algo que nunca se había dado en nuestra comunidad. Ver a todos unidos nos llena de esperanza y nos demuestra que este es solo el comienzo. Una gran iniciativa para seguir trabajando juntos, codo a codo, a través del deporte y de todo lo que haga bien a nuestra comunidad”.

De esta manera, el deporte se consolida como una herramienta para generar encuentros, fortalecer vínculos y acompañar el desarrollo de las comunidades, con propuestas que nacen desde el territorio y que permiten seguir construyendo una política deportiva federal en toda la provincia.