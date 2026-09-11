Con la mira puesta en Rosario, sede del rugby en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los seleccionados argentinos de seven masculino y femenino ya tienen definidos a los planteles que representarán a Los Pumas 7’s y a Las Yaguaretés en la disciplina, la cual se disputará del 18 al 20 de septiembre. Vale destacar que cada rama tendrá en juego no solamente la medalla de oro, sino también una plaza a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los Pumas 7’s ya tienen asegurada su clasificación, tras haberse consagrado campeones del Panamericano Junior disputado en Asunción el año pasado. Sin embargo, Las Yaguaretés deberán conseguir ese cupo en este certamen, de lo contrario intentará lograrlo en el Campeonato Sudamericano a disputarse en octubre.

El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

World Rugby confirmó el camino hacia los Juegos Olímpicos: participarán 12 equipos masculinos y 12 femeninos, con Estados Unidos clasificado de forma automática por ser el país anfitrión. Los cuatro mejores equipos de cada rama en las posiciones finales del SVNS Championship 2027 (Hong Kong, Valladolid y Bordeaux) asegurarán su lugar, mientras que otras seis plazas (una por cada región, incluida Sudamérica – una plaza) se definirán en clasificatorios regionales durante la segunda mitad de 2027. El cupo restante en cada competencia se resolverá recién en junio de 2028, en el Repechaje Olímpico.

Los convocados de Los Pumas 7’s para los Juegos Suramericanos 2026

Álvarez, Santiago

Arrieta, Martiniano

Batac, Juan Patricio

De Haro, Pedro

Dubuc, Sebastián

Fossati, Mateo

Graziano, Matteo

Mare, Santiago

Moneta, Marcos

Pérez Pardo, Gregorio

Vera Feld, Santiago

Zangara, Santino

Las convocadas de Las Yaguaretés para los Juegos Suramericanos 2026