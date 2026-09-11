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CONFIRMADO

San Carlos de Bariloche ya tiene fecha para el Mundial de motocross 2027

Será entre el 13 y 14 de marzo, por la segunda jornada del campeonato

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 11:38
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Mundial de Motocross 2027: Bariloche será sede en marzo

En las últimas horas se confirmó que el Mundial de motocross 2027 tiene su calendario confirmado y la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche será escenario por segundo año consecutivo.

La cita será entre el 13 y 14 de marzo, y a diferencia de este 2026, no será la jornada inaugural, porque el certamen pondrá primera en Andalucía, el 28 de febrero.

El MXGP y su telonera MX2 retronaron a la zona este año, luego de un efímero paso por Córdoba y de ocho ediciones en Villa La Angostura. Bariloche volvió a sacar un aprobado y su fecha llegó para quedarse.

La ciudad española de Almonte fue el lugar elegido para abrir el calendario del 2027 y ante esto habrá una jornada más que en 2026, porque ahora serán 20 fechas. Al cronograma, además, se le agregarán las categorías WMX y EMX125.

La prueba en la zona lacustre cordillenara de Río Negro será la única fecha en el continente americano. El tercero será en Cerdeña (Italia) y a partir de ahí la competencia se repartirá entre ciudades europeas, con pasos por China durante el mes de mayo Australia en septiembre.

La preventa para de entradas para el Mundial de motocross en Bariloche se pondrá en marcha el 1 de octubre. MXGP Argentina todavía no dio a conocer los precios de las localidades, ni los medios de pago, pero en las próximas horas habrá novedades.

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